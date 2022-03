Artigos 08/03/2022 09:31 A força da mulher garimpeira Nesta semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, uma data de reflexão e luta por direitos iguais, destaco o trabalho da mulher garimpeira, que cada vez mais tem conquistado seu espaço nessa atividade tão ligada à figura masculina. É um trabalho árduo e que, dependendo da tarefa, exige bastante energia e esforço físico. Legalizada há mais de dois anos, a Cooperativa de Mineradores e Garimpeiros da Região de Aripuanã (Coopemiga) sempre contou com a forte presença feminina, inclusive, quando ainda lutávamos pela legalização do garimpo da Serra, as mulheres sempre estiveram presentes. Hoje, com cerca de 1.800 cooperados, a cooperativa conta com 30% de mulheres desenvolvendo várias funções, que vão desde administrativa, até a extração e comercialização do minério. Ou seja, diferente do que ocorria há alguns anos, a mulher tem bastante espaço para atuar no garimpo. Nós contamos com mulheres de outros estados, além de Mato Grosso, índias e até de outros países. Essas mulheres já enfrentaram grandes dificuldades, muitas passaram fome e têm histórias de vida e de superação incríveis, já que muitas são chefes de família, responsáveis pelo sustento de seus filhos. O que percebemos é que, além da sensibilidade e dedicação em suas atividades, que são características marcantes, elas têm muita força e determinação para aprender, sempre dispostas a ajudar, o que tem sido muito útil no trabalho desenvolvido pela cooperativa. E a Coopemiga tem feito o possível para retribuir todo esse empenho. Contamos com uma Vila Garimpeira onde muitas famílias vivem e têm acesso a água, luz, internet, comércio e, desde o ano passado, conseguimos garantir a entrada do transporte escolar na vila para levar crianças e adolescentes para creches e escolas da cidade, já que estamos a 11 km do município de Aripuanã. Aos poucos, e com a ajuda de todos estamos conseguindo nos organizar e desempenhar melhor a missão da cooperativa. Mas sem dúvida alguma, em todas as nossas conquistas, temos muito a agradecer pela força, coragem e representatividade dessas mulheres, que a cada dia ganham mais o nosso respeito e admiração. *Antônio Vieira da Silva é garimpeiro e presidente da Cooperativa de Mineradores e Garimpeiros da Região de Aripuanã (Coopemiga) – E-mail: [email protected]

