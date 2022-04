Artigos 04/04/2022 12:50 Vai cair no mar Nos tempos idos, na época que as transmissões de televisão eram precárias e estações de FM existiam apenas nas capitais, e não contávamos com antenas parabólicas, conseguir assistir televisão levava as vezes meses e quando possível era por poucas horas, já que as ondas eletromagnéticas precisavam de clima propício para ir ao longe. Não existiam estações repetidoras e até o rádio utilizava-se muito a frequência em ondas curtas, pois AM era de pouca potência. Celular não tinha, e apenas nos filmes de James Bond é que se via comunicação via telefone em veículo. Era normal namorados sentarem-se ao luar contando as estrelas. Hoje a harmonia das noites estreladas sofreu modificação pela intensa atividade existente no espaço. É comum olharmos para o céu a noite e constatarmos uma grande movimentação de objetos que trafegam. Quem ainda não viu, procure notar nas noites claras sem luar. São dos mais diversos satélites e sondas espaciais que cortam o espaço de lado a lado, além do brilho da estação espacial. Por falar nisso, a NASA anunciou recentemente que a irá desativar a Estação Espacial Internacional, fato que acontecerá até o ano 2031. Será derrubada na Terra num processo de minucioso cálculo para tudo dar certo. Ela cairá no oceano pacífico, chamada área inabitada conhecido como “ponto nemo” Algumas partes queimarão na entrada da atmosfera, mas pedaços grandes deverão cair no mar. Certamente os cientistas terão planejamento para que tudo aconteça com segurança. Mas o que nos surpreende é o fato de falarmos constantemente na preservação ambiental, gastando-se somas vultuosas em reuniões, congressos e pesquisas e simplesmente ter um artefato desses se despencando, vindo a poluir mais ainda o mar que já sofre tanto. Sabemos que é em nome da ciência que uma Estação é construída, mas tudo tem um custo. Para os que acreditam na reencarnação, isto é, na volta do espírito a nova vida, certamente fica preocupado de como estará a Terra daqui há 200 anos se continuarmos poluindo. Poderemos ter um povo bem mais esclarecido, com mais amor no coração, sem guerras e sem a fome e miséria, mas ter um Planeta com bastante resíduos prejudiciais espalhas. O espaço estará com mais atividade confundindo o brilho das estrelas com veículos espaciais, e aqui no chão não haverá mais lugar para namorados sentarem-se harmoniosamente. Ainda bem que os jovens vão descobrindo outras maneiras de expressar romantismo, mutuando o contar as estrelas.

Voltar + Artigos