Ao atualizar o marco legal do saneamento básico, a Lei Federal nº 14.026/2020 alterou a Lei nº 11.445/2007 impondo aos municípios prazos para o cumprimento de metas e fornecimento de serviços nela especificadas, sob pena de sanção pecuniária imposta ao Gestor, dentre esses prazos se destacam: (i) Até 31/03/2022, criação de sua própria Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados ou na impossibilidade adesão a uma já existente; (ii) Até 31/03/2022, revisão e adequação dos contratos de fornecimento de água potável e de tratamento de esgoto firmados outrora (como é o caso de Alta Floresta) ao novo marco regulatório; (iii) Até o ano de 2033, cumprimento das metas universais de fornecimento de água potável a 99% de toda população urbana e de 90% para a coleta e tratamento de esgoto.

Ante tais obrigações, no dia 22/03 a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei nº 2.163/2022 autorizando o município a firmar convênio com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados (AGER) de Sinop, pelo prazo de 01 (um) ano, com o intuito de que esta normatize, planeje, acompanhe e controle os serviços públicos de água e esgoto do município. Mas... se o prazo era o mesmo, cadê a revisão do contrato de concessão ??? Vamos entender, a licitação da concessão do serviço de abastecimento de água portável e tratamento de esgoto de Alta Floresta deu-se pelo edital de concorrência pública nº 01/2002, tendo sido assinado o contrato nº 344/2002 no dia 26/08/2002.

A concessão foi de 30 anos, ou seja, só vencerá daqui a praticamente 10 anos em 08/2032 e foi vencida por um consórcio de empresas que originou a Águas de Alta Floresta, de lá para cá, o CNPJ da concessionária continua o mesmo porém, a empresa já mudou de donos várias vezes, estando desde 09/2009 sob a administração do Grupo Iguá. Assim, as problemáticas hoje vivenciadas não se originaram na atual gestão municipal e nem na anterior porém, entendo que com a obrigatoriedade de revisão contratual imposta por lei e ainda não realizada as Partes terão que se sentar à mesa despidas de qualquer culpa, mas conscientes das obrigações contratuais e legais, considerando ainda as mazelas existentes tanto no contrato quanto na prestação de serviço.

É certo que a vencedora da Licitação NADA PAGOU para obtenção da concessão, em tese, apenas ofertou o menor preço tarifário e a melhor proposta técnica e de investimentos. Digo em tese porquê os envelopes 02 (Proposta Técnica) e 03 (Proposta Comercial) de todas as empresas que participaram do certame, simplesmente desapareceram da Prefeitura Municipal. Ressaltase que tais documentos foram solicitados por mim junto ao Paço Municipal nos anos 2019 e 2020 e a informação obtida sempre foi que os mesmos não foram localizados.

Desta feita, os únicos norteadores do valor da tarifa de água, dos investimentos, das melhorias e das metas são os que constam no Edital de Licitação. Estará a atual tarifa de água condizente com a proposta da empresa vencedora ? Não há como saber. As metas de investimento estão sendo cumpridas? Também não há como saber, salvo se de toda sorte, tais envelopes vierem a público.

Quanto a correção tarifária, o contrato prevê o reajuste com base na variação de 03(três) índices: (i) variação salarial; (ii) variação de energia e; (iii) variação IGPM. A problemática envolve o 2º índice (variação de energia), pois o índice fixado no contrato de concessão foi extinto pela Aneel em 2018.

Assim, por ausência de previsão legal quanto a eventual índice substituto, a Concessionária passou a apresentar proposta de reajuste tarifária com o índice de variação de energia de sua escolha o que ocasiona elevação a maior, conforme foi apurado no parecer jurídico da Comissão de Políticas Públicas da 8ª Subseccional da OAB-MT em 2019, que foi encaminhado à época ao Paço e a Câmara Municipal, justificando mais uma vez a necessidade da revisão do contrato de concessão. Também corre na “boca do povo” que Alta Floresta não recebeu um único centavo pela concessão do serviço a iniciativa privada. SIM E NÃO.

Realmente, a empresa vencedora da licitação não ofereceu nenhum valor ao município pela concessão, em tese, apenas ofertou a menor proposta tarifária e melhor proposta técnica e de investimentos. Porém sempre existiu um preço que seria pago mensalmente ao município durante os 30 anos de concessão.

Apesar do Contrato de Concessão nº. 344/2002 nada trazer a respeito, este vinculou a empresa vencedora (em dois momentos distintos) ao cumprimento das obrigações previstas tanto no contrato quanto no Edital e no Anexo 6 – Exigências do Poder Concedente do Edital, ficou preestabelecido que: B) CONDIÇÕES PRÉ ESTABELECIDAS … 2. A Concedente transferirá com ônus, ao Concessionário, os bens e equipamentos existentes atualmente no Sistema de Abastecimento de Água de ALTA FLORESTA, ...; este valor está limitado a um teto não superior a R$ 3.688.787,00 ... acrescidos de uma taxa de juros de 6% aa ... e atualização monetária anual pelo índice do IGP-M (FGV) e deverá ser pago um prazo de 30 anos (360 prestações mensais), iguais e sucessivas, com juros de 6% ao ano sobre o saldo devedor e, atualização monetária anual pela variação do IGPM ou outro índice que vier a substituir. Ao final da concessão todos os bens concedidos, assim como os novos que vierem a ser incorporados, reverterão automaticamente sem ônus para o município.

Ocorrendo redução no valor acima mencionado, fruto de negociação da negociação patrimonial com a Sanemat ou …., este benefício será automaticamente repassado para o futuro Concessionário. Em linhas gerais, a Sanemat ao repassar os serviços de água e esgoto ao Município, cobrou por toda infraestrutura existente à época. O Município por sua vez também cobrou da Concessionária a infraestrutura existente, sendo que o desconto que o Município recebesse da Sanemat, seria repassado a Concessionaria.

Em consulta formulada em 2021 junto a Secretaria de Finanças obtivemos resposta de que nenhum valor foi recebido pelo município nestes últimos 20 anos, tendo como origem do Contrato de Concessão nº. 344/2002. Desta forma questiona-se: (a) Pela estrutura recebida da Sanemat, o município ganhou 100% de isenção e, por tal nada cobrou da Concessionária??? (b) Qual foi o valor ofertado na proposta comercial (envelope 02), pelo consórcio vencedor da licitação??? (c) Estará a Concessionária inadimplente com esta obrigação??? São perguntas que pairam no ar sem nenhuma resposta até o momento.

Inobstante aos apontamentos acima e sem querer aqui trazer à baila todas as inconformidades encontradas, retorno as metas universais para abastecimento de água potável e de coleta e tratamento de esgoto, estabelecidas pelo marco regulatório. Ainda no Anexo 6 supracitado, na tabela nº. 01 foi estimada uma população de 60473 habitantes para 2019, de 62.033 para 2020, 63.634 em 2021, 65.276 em 2022 assim vai até 2031 com previsão de 82.095 habitantes, sendo ainda determinado na tabela 02 que a partir de 2016 o fornecimento de água potável teria que atingir 99% dos imóveis e 70% de coleta e tratamento de Esgoto, mantendo este índice até 2032. Ainda que a meta de fornecimento de água potável a população no contrato de concessão esteja condizente com a Lei Federal, o mesmo não se pode dizer do percentual de coleta e tratamento de esgoto, necessitando desta forma mais uma adequação ao contrato.

Em notícia veiculada no site da Câmara Municipal consta que na reunião ocorrida em 2019 entre os Vereadores e os representantes da Concessionária, referente a coleta e tratamento de esgoto, estes afirmaram que: “a empresa ainda não está preparada para atender a demanda de novos loteamentos, mas vai executar um plano de ação nos próximos dois anos (2019 e 2020) para chegar a 70% de cobertura em Alta Floresta.”. (https://www.altafloresta.mt.leg.br/imprensa/noticias/em-reuniaocom-representantes-da-aguas-alta-floresta-vereadores-esclareceram-duvidas-e-fizeram-cobrancas)

As justificativas da Concessionária não encontram fundamento. O despreparo se dá muito mais pela ausência de investimento do que pelo crescimento do município pois, na tabela 01 do anexo 6 do Edital já era previsto o crescimento gradativo da população (2017 – 57.469; 2018- 58.952; 2019 – 60.473) e na tabela 02 os índices de atendimento da população nos serviços de abastecimento de água potável e de coleta e tratamento de esgoto. O “plano de ação” demonstra, em tese, a inexistência de um cronograma contínuo de investimento a abarcar o crescimento do município ou, teríamos que parar de crescer ?

Em apertada síntese, se a Concessionária não conseguia cumprir em 2019 a meta estipulada para 2016 (03 anos de atraso), o que esperar para os próximos anos diante do crescimento vertiginoso do município ??? Se a meta de 70% estipulada desde o início do contrato não foi alcança quem dirá a de 90% determinada pelo novo marco regulatório. De toda sorte, o crescimento do município não pode servir de desculpas para as “dificuldades” encontradas pela Concessionária, vez que, ainda estão dentro dos limites previstos no contrato de concessão.

Por outro lado, os investimentos e ações aduzidas pela Concessionária nem sempre são sentidos nas torneiras de cada casa, motivando reclames principalmente pela qualidade e preço. Ademais os investimentos, ações e faturamentos nem sempre são expostos e como a Concessionária NUNCA solicitou um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão é sinal que “não falta água em sua torneira”, afirmação esta corroborada pelo relatório de Demonstrações Financeiras de 31/12/2020 da Águas Alta Floresta Ltda, produzido por Auditor independente em 30/04/2021, comprovando lucros milionários nos exercícios de 2019 e 2020.

Relatório este disponibilizado no site do grupo Iguá em: https://igua.com.br/storage/38/b3/ef/demonstracoes-financ-xn1em.pdf. Não bastando, restando 10 anos e 04 meses para encerrar o contrato de concessão e sem garantias de sua renovação, é claro pelas regras contábeis, que qualquer investimento vultuoso a ser realizado daqui para frente dificilmente poderá ser recuperado neste lapso temporal, fato este que pode inibir ou dificultar investimentos por parte da Concessionária.

Diante deste cenário, talvez seja o momento oportuno para o Paço Municipal determinar uma intervenção na administração da Concessionária, principalmente para conhecer a realidade dos números e a real necessidade/capacidade de atendimento e investimentos para melhor suprir a população altaflorestense, em detrimento do estabelecido na concessão e no novo marco regulatório do saneamento básico. A Intervenção, nos termos da Lei 8987/1995, serve para que o Poder Concedente (município) possa fiscalizar e assegurar a adequação na prestação do serviço concedido bem como, dar cumprimento ao pactuado no contrato de concessão e as determinações legais.

Portanto, não significa quebra ou cassação da concessão. Justamente para assegurar ao Município seu poder fiscalizatório e o cumprimento das obrigações contratuais e legais foi que a 2ª Turma do STJ negou provimento ao RMS 66794 (DJe 02/03/2022), firmando precedente que a intervenção não significa ruptura do contrato e nem depende de contraditório prévio, podendo ser instaurada por Decreto, a qualquer tempo, consoante arts. 32 a 34 da Lei 8987/1995.

E como se dará a revisão do contrato de concessão: Intervêm e pode-se descobrir que o fundo do poço tem porão ?; derrama-se água sobre o passado, na esperança de que, sem o devido tratamento, escorra esgoto afora ? atenderão os anseios dos munícipes e os ditames da Lei ? Só o tempo nos dirá.

