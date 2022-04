Artigos 11/04/2022 21:14 Beleza com propósito É essencial estar bem consigo mesma. Dentre todos os procedimentos estéticos e adereços que uma mulher pode ter, não tenho dúvidas que a autoestima é a melhor e mais assertiva opção. Os anos passam, a beleza muda, mas o seu sorriso e olhar precisam estar conectados com o seu EU. Saber se aceitar para mudar - e porque mudar - é fundamental para não se perder da sua essência! Sinceramente, me sinto extremamente incomodada com a beleza fútil, a que perde a naturalidade. É preciso propósito, sentido. É preciso visualizar para mudar. Como Mestre em Ciência da Saúde busco, em cada atendimento, harmonizar em meus pacientes a beleza com propósito individual. A ideia desse método, um tanto desafiador nos dias de hoje, com propagandas e influências de fora dizendo o que é beleza, impondo um padrão, sem sentido e sem conexão consigo mesma, é te libertar, conectar com a essência do seu belo. O primeiro passo é esquecer as rotulações e se ver no espelho com mais amor e autocuidado. Se posicione no relacionamento com você mesma. A beleza em se aceitar é a melhor sensação para a vida. O corpo ideal é o seu. A beleza ideal é a que você tem. Não existe padrão. Você é o padrão. A belo mora na essência, no propósito. E para complementar e você nunca mais esquecer: A beleza não mora nos padrões. Vai muito além. Ela é atemporal, está no olhar. Eu vejo beleza com propósito. E você? *Ana Paula Feuser é pós graduada em Medicina Estética pela ASIME (Associação Internacional de Medicina Estetica), Dermatologia pela ISMD (Instituto Superior de Medicina) e Mestre em Ciência da Saúde pela UFMT. É médica e professora, especialista em Harmonização Facial Personalizada, busca uma abordagem artística e individualizada para a montagem de uma nova propedêutica aplicada à estética.

