O “mendigo da Planaltina” ganha cada vez mais engajamento e seguidores nas redes sociais. Seu perfil do Instagram, por exemplo, já conta com 464 mil seguidores. Na mesma rede, perfis de fã clubes foram criados para ele. Um deles, com o @givaldoalves_mendigo, tem na biografia as seguintes frases: “Admiradores do Givaldo Mendigo” e “Fãclube”.

No Tik Tok, perfis viralizam memes sobre o, agora, famoso mendigo. Givaldo Alves ficou conhecido como “mendigo da Planaltina” depois de se envolver sexualmente com Sandra Fernandes, esposa do personal trainer Eduardo Alves, em Planaltina, no Distrito Federal. O vídeo feito por câmeras de segurança, em que Givaldo é espancado por Eduardo, foi amplamente compartilhado.

Após a repercussão do caso na mídia, Givaldo veio a público contar detalhes de sua experiência sexual para todo o Brasil no site Metrópoles e na emissora Band TV.

Após algumas críticas, por se tratar de um vídeo explícito no qual Givaldo conta detalhes sobre sua experiência expondo a mulher com quem se relacionou, a Band se pronunciou.

Pelo Twitter, explicou que o trecho, amplamente compartilhado, foi vazado. "Trata-se de um trecho de uma gravação que vazou do sistema interno da emissora de maneira ilegal e mal intencionada", disse. Vazado ou não, qual a responsabilidade que a Band e todos os que compartilharam este e tantos outros vídeos e memes de Givaldo na internet?

No fim, ninguém é responsabilizado, mas as consequências são gigantescas para quem sofre os ataques. Expor mulheres na internet não é prática recente, sextapes (vídeos de sexo) e fotos íntimas sempre foram vazadas no decorrer dos anos. Carolina Dieckmann e Kim Kardashian são exemplos de mulheres que foram afetadas por essa cultura machista. Desta vez, foram vídeos detalhando o ato que circularam pela internet.

Para além do respeito que não se vê com relação às mulheres, também, neste caso, não se vê com pessoas que enfrentam quadros psiquiátricos. Após se envolver sexualmente com Givaldo, Sandra foi internada em uma clínica psiquiátrica. Se ela realmente estava instável mentalmente no momento do ato e teve que ser encaminhada para uma clínica psiquiátrica, é passível de questionamento se ela realmente consentiu a relação sexual.

Segundo seu marido, ela foi abusada. De acordo com trecho do laudo médico, divulgado no dia 25 de março, o psiquiatra Mário de Abreu Gonçalves afirmou que: “Trabalhamos com a hipótese diagnóstica de transtorno afetivo bipolar em fase maníaca psicótica”. Se levado em consideração o laudo mético e considerando o artigo 217-A do Código Penal, o ato configuraria como estupro de vulnerável - que caracteriza-se quando uma pessoa não tem consciência total do ato ou poder para lutar contra ele.

Sandra, então, virou chacota nacional após ter sido abusada por Givaldo, sendo alvo de comentários, zoações e memes tanto de homens quanto de mulheres.

O que mais causa indignação é o fato das pessoas rirem e compartilharem como se não fosse um conteúdo completamente problematizável. Duas perguntas, pelo menos, devem ser feitas: Como fica o psicológico da mulher depois de tanta exposição? Por que dar fama a uma pessoa que expôs uma mulher nacionalmente?

Fora do Brasil falam uma frase que eu, particularmente, gosto muito: “Stop making stupid people famous".

E mais, considerando a possibilidade de se tratar de um abuso, as pessoas, portanto, estão rindo de uma vítima. Neste caso, Sandra, se confirmado o estupro, está sendo revitimizada a cada meme feito.

Depois do “show” que Givaldo deu, ele foi pego, em vídeo, tentando beijar uma mulher à força. No vídeo, que circulou pela internet nos dias 2 e 3 de abril, ele vai em direção à mulher para tentar beijá-la e ela desvia mostrando grande desconforto. Mesmo depois do ocorrido, vemos pessoas glorificando e dando visibilidade ao “mendigo da Planaltina”.

Como exemplo disso, cito a influencer Grazi Mourão, que foi filmada dando um beijo em Givaldo e o vídeo circulou pela internet. O engajamento, para Grazi, é mais importante que fazer alguns questionamentos sobre as atitudes de Givaldo com relação às mulheres.

Não só influencers, mas lugares também se aproveitam da fama momentânea do “mendigo da Planaltina”. Em seu Instagram, postou, há 5 dias, um vídeo em que as pessoas tiravam fotos com ele e na legenda colocou: “Ontem recebi um convite para um evento…não imaginei que estava tão conhecido…”.

Agora, ele tem um público que engaja nas suas presenças VIPs, no seu Instagram e todos seus movimentos são noticiados - já que a mídia viu que falar sobre ele dá engajamento. As pessoas procuram saber sobre Givaldo e seus passos, mesmo depois de tudo que já apresentei acima.

Fora do Brasil falam uma frase que eu, particularmente, gosto muito: “Stop making stupid people famous”. A tradução seria: Parem de tornar pessoas estúpidas famosas.

Rafaela Eid é estudante de jornalismo na PUC-SP