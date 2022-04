Artigos 18/04/2022 13:58 Renovação sempre! Este ano os chocolates estão bem mais caros. As pessoas de mais idade devem lembrar que quando crianças recebíamos em nossas cestinhas de páscoa, ovos de açúcar enfeitados e coloridos. Todos nós ficávamos contentes em receber do Coelhinho uma cestinha com ovos de açúcar, pois eram raros os de chocolate. Depois apareceram os bombons que hoje os mais comuns têm bem pouco aroma de chocolate, e com um preço também nas alturas. Alguns tradicionais e que se conservaram com o mesmo nome ao longo dos tempos, tiveram a camada de chocolate bem reduzida que envolve a bolachinha. Algumas marcas para não elevar tanto o preço em tempo de inflação alta, reduziram o conteúdo das gramas. Mas criança contenta-se com qualquer tipo de doce, seja páscoa ou não, e todo pai e mãe quer é ver o filho feliz com o coelhinho. É fundamental que despertemos sempre em nossas crianças o verdadeiro motivo da Páscoa! Ela significa renovação. O ressurgimento da vida. Jesus nos traz a mensagem de que vencemos a morte física, possibilitando reinicio com a permissão de Deus, numa nova vida, reparando nossos erros cometidos e permitindo que outrem repare as ofensas que nos fizeram. Também é período de reflexão do ato de trair, pois Jesus foi traído por um dos seus melhores amigos, e por outro foi negado de o conhecer. Lembrar que devemos sempre lutar, estar atento aos ensinamentos, pois quem deveria guardar preservando a integridade do Mestre, dormia no derradeiro momento. Mostra a tristeza de Uma Mãe em ver o Filho ser acusado injustamente e ser morto fisicamente, já que o espírito que somos jamais é aniquilado, esclarecendo ainda que Páscoa simboliza o dever do perdão, a exemplo do que o Mestre disse quando nos Seus piores momentos, nos dando nítida visão que nem todo plebiscito é válido, pois que Ele foi submetido a um, em que o povo decidiu pela condenação. Mas foram tristezas que aconteceram há quase 2000 anos. Não devemos permanecer tristes, pois o Mestre vive, e está sempre disposto a auxiliar-nos em difíceis momentos da vida, e nossas crianças de hoje são mais evoluídas mentalmente e capazes de absorver os conceitos de Renovação e Ressurgimento com maior clareza, basta que as ensinemos com responsabilidade. Muita paz. Renovação sempre!

