Artigos 25/04/2022 16:26 Dependência Uma das mais difíceis dependências de ser abandonada é o ato de fumar. O tabaco requer uma força de vontade maior em razão de estar enraizado na sociedade. Ligado ao sucesso e charme, pois usa-se piteiras e cigarros aromatizados e com visuais diferenciados. Apesar da censura no que diz respeito a publicidade, é algo que pode ser utilizado sem proibição. Apenas está restrito em alguns locais, mas vemos em vários programas televisivos e películas, personagens ostentando os mais diversos tipos de fumo. Por tais particularidades torna-se a mais difícil dependência de largarmos, enquanto que drogas mais fortes só podem ser consumidas na clandestinidade. Mas todo tipo de vício é de difícil despedida, pois sabe-se que o organismo sente a necessidade, e o cérebro traduz como desejo ao espírito que é o Ser Pensante, a incumbência final. A persuasão de onde adquirir a droga, os meios para comprá-la, isto é, como conseguir o dinheiro e posteriormente onde consumi-la, é da competência do espírito. O corpo apenas passa o alerta da necessidade, semelhante a fome, sede e outros desejos. Dizer que uma pessoa dependente é um irresponsável pois para quando quer, não é verdade. É muito difícil a luta e requer além de força de vontade, uma desintoxicação preliminar, para depois então entrar num período de convencimento. O dependente de qualquer tipo de vício nunca fica curado. É sempre um doente em recuperação, por isso deve ficar atento para não recair, e se acontecer, voltar novamente do ponto inicial. O comprometimento maior é o do traficante. Este sim deve receber perseguição das autoridades e ser execrado da sociedade, pois põe em risco a vida de outrem. Geralmente o traficante não é usuário. Portanto age ciente do mal que está praticando. A necessidade do usuário cada vez vai aumentado mais, visto que junto a ele chegam espíritos que na época que estavam encarnados eram também usuários, e em razão de não poderem mais segurar materialmente a droga, sorvem as emanações fluídicas do encarando. Por isso a dificuldade maior de libertar-se do vício seja ele qual for. É necessário normalmente internação para desintoxicação, e depois frequentar um grupo de apoio, mantendo sempre força de vontade através da prece ao Altíssimo, cujo socorro virá. Força a todos.

