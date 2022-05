Artigos 10/05/2022 09:27 Vai prestar concurso para Defensoria Pública de MT? Se a resposta for sim, então já comece a estudar, desde já e, de preferência, faça um curso que tenha como conteúdo a parte de ciências jurídicas. É preciso se dedicar, entender o conteúdo, tirar dúvidas, ler e reler, ter um local para estudar, refazer exercícios do concurso anterior e se matricular em algum cursinho que tenham grandes nomes nesse tipo de preparação. Mas, o maior desafio, e empenho, sempre será seu. Você quem deverá que se dedicar, o conteúdo não vai vir sozinho. Outra dica é ler e rever o edital, compreender o que está pedindo para saber o que tem que separar para estudar. Nada adianta estudar e estudar sem rumo certo e sem entender o que pode ser pedido na hora da prova. Primeiro, vamos conhecer um pouco sobre o cargo público que você está concorrendo. Vamos lá. Os Defensores Públicos são os profissionais pagos pelo Estado, que defendem os interesses dos cidadãos que não possuem condições financeiras de arcar com o pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Geralmente, estão entre as funções desempenhadas por um Defensor Público: Assistência jurídica na área cível; Ações contra o Poder Público visando à tutela de direitos coletivos; Defesa criminal (cidadão que praticou alguma infração); Assistência a grupos socialmente vulneráveis (consumidor lesado, crianças, adolescentes, mulheres vítimas de violência, idosos, etc.); Mediação de situações que buscam a solução extrajudicial dos litígios; Disseminação dos direitos humanos e da cidadania; Busca pelos direitos e garantias individuais; Assistência ao egresso; Curador especial; Entre outros. Para ser um bom Defensor Público tem que se ter sensibilidade social para que a função seja bem executada e desenvolvida. Para tentar essa vaga, é necessário ser bacharel em Direito e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com uma prática jurídica de pelo menos 3 anos. Entre as disciplinas que são pedidas no edital estão: Direito Penal; Direito Processual; Direito Civil; Direito Constitucional; Direito Administrativo; Direitos Humanos. Portanto, veja se você se enquadra e já comece a estudar. Não se esqueça, quem planta estudo e dedicação colhe aprovação em concurso. Bruno Barcellos é coordenador e professor do curso Deltas Avante Instituto

