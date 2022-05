Artigos 16/05/2022 14:46 “Legião é meu nome” Certa ocasião em um dos plantões que estávamos trabalhando, chegou trazido um homem de aproximadamente 30 anos de idade, franzino, o qual estava algemado pois tinha investido contra os policiais que o abordaram na via pública. Quando estávamos nos preparando para o devido registro da ocorrência, e estando o homem sentado em um dos bancos do saguão sem demonstrar agressividade, lhe foram retiradas as algemas. Diga-se de passagem que ele tinha um olhar no vago e semblante com sintomas de ter ingerido substância tóxica, possivelmente cocaína. Os cabelos pouco longos, lhe camuflava o rosto. Ao lhe ser perguntado o seu nome, reagiu com gestos violentos, levantando-se bruscamente, batendo com os punhos cerrados no balcão, investindo contra os policiais com empurrões, socos e pontapés. Todos que estavam ali, deveríamos ser uns sete policiais, o agarramos, mas mesmo assim ele encontrava forças para nos enfrentar, numa luta árdua que durou alguns minutos, pois queríamos apenas dominá-lo, luta esta que só cessou quando foi novamente algemado, mas mesmo assim assemelhava-se a uma fera. Teve de ser levado ao pronto socorro, onde lá o médico de plantão lhe ministrou medicamento calmante. Mas quantas pessoas vemos no decorrer da vida que de um momento para outro passam a ficar violentas e possuídas de uma força descomunal? Situações que ao analisarmos vamos ver que o corpo que possuem não poderia ser dotado de tanta força e resistência! O que acontece é que nos momentos de fúria permitimos que desencarnados em maior número se conectem conosco, e por consequência, passamos a somar potências energéticas, pois o corpo absorve tônus extra. Nos reportamos a Marcos 5:9. Lembram quando Jesus vai atender um homem que estava enfurecido e que vivia isolado das pessoas na comunidade em que residia, e ao ver Jesus foi ao encontro deste perguntando o que Ele queria? Tendo o Mestre perguntado o nome dele e este dito que era legião? Pois é, o fato explica bem o motivo pelo qual certas pessoas em determinados momentos passam a ter uma força desproporcional. Jesus que sendo dotado de capacidades especiais, diz para que a legião o abandone, o que fez com que o homem ficasse liberto dos obsessores que até então o mantinham cativeiro. É importante meus amigos, que mantenhamos nosso pensamento no bem, para que não sejamos alvo de investida de entidades maléficas. Com bons pensamentos vamos atrair forças do bem que só nos causarão benefícios e nos darão boas intuições e ajudas.

