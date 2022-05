Artigos 17/05/2022 08:21 Como acolher o novo colaborador Nos últimos artigos, falamos muito sobre como selecionar um novo colaborador para a empresa, onde precisamos olhar para a cultura organizacional, além da importância de dedicar um tempo para o preparo e realização da entrevista. E depois, como fazemos? É só colocar esse novo colaborador para trabalhar? Não. Existem passos fundamentais para a melhor adaptação desse colaborador à cultura e, portanto, maiores chances de sucesso na nova contratação. O primeiro passo fundamental é a integração desse novo colaborador, e não estou falando somente da palestra tradicional que muitas empresas já possuem. Estou falando da integração verdadeira, fazer como que a pessoa escolhida nesse processo de seleção, muitas vezes desgastante, se sinta acolhida por toda uma equipe de trabalho, que receba as informações necessárias para conhecer e poder se adaptar à nova cultura. Esse é o momento de, além de explicar regras, direitos e deveres, apresentá-lo aos demais colaboradores e setores da empresa, aproximar as pessoas desse novo integrante. Existem diversas histórias decepcionantes sobre os primeiros dias de trabalho, não deixa que isso aconteça na sua empresa. Um segundo passo e tão importante quanto a integração, é deixar claro para o novo colaborador qual é a sua função, explicando as rotinas de trabalho, tarefas a serem realizadas, metas, prazos que deverão ser cumpridos. Muitas empresas contratam e acabam ‘deixando’ a pessoa na função sem muita explicação ou mesmo sem orientação, muitas vezes por acreditar que novo colaborador ‘deve saber fazer’ as rotinas, ignorando o fato de que devemos sempre orientar, nesse momento não é positivo para ninguém deixar subentendido. A informação deve ser a mais clara possível. O início de uma nova jornada é cheia de dúvida, receio e insegurança para o novo colaborador, e temos a função de auxiliar em todo esse processo, garantindo uma harmonia entre as expectativas e realidade vivenciada nesse momento. Afinal, um colaborador mesmo que bem selecionado, porém não adaptado à cultura organizacional, certamente será um colaborador que não irá desenvolver sua habilidade e competências como consequência, não gerará um retorno positivo para a empresa que faz parte. E a sua empresa, como recebe esse novo colaborador? Você sabe? *MARCELA VARGAS é especialista em Recursos Humanos na Grandy Desenvolvimento Humano e Psicóloga, Personal & Professional Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching. Email:[email protected]

