Artigos 27/06/2022 09:16 Nosso pensamento Diante de tantas tribulações pela qual está passando o mundo e que repercute em todos nós as ansiedades, muitas perguntas surgem do motivo pelo qual tudo acontece, e muitos se questionam de onde viemos, o que viemos fazer aqui num Planeta que não nos possibilita uma felicidade plena e para onde vamos. É certo que os cientistas buscam incansavelmente as respostas para esses questionamentos, e cada vez que se aprofundam mais nas pesquisas novos conceitos surgem. É verdade também que as religiões de um modo geral contribuem para o esclarecimento das questões relacionadas com a Criação e sentido de tudo, e não está muito errado quem afirme que estamos em processo evolutivo, pois de tempos em tempos aconteceram aflições. Foi assim quando a Primeira Revelação veio através de Moisés, depois veio Jesus nos trazendo a Segunda Revelação que foi o Evangelho e agora com a plena atividade da Terceira Revelação que é o Espírito de Verdade, muitas situações obscuras estão vindo à tona, basta observarmos gerações passadas e as crianças que estão nascendo nos dias de hoje, e vamos ver que são mais desenvolvidas e estão mais receptivas para a tecnologia que se apresenta. Realmente nosso espaço está sendo alvo de uma gama de ondas eletromagnéticas como nunca se viu. Elas trafegam por toda parte obedecendo as suas respectivas frequências, com alcance incalculável. Nosso pensamento também vibra numa determinada frequência, “vivemos num mundo de ondas” mas o homem ainda não conseguiu utilizar em sua plenitude essa capacidade de comunicação, mas quanto mais evoluímos com base na ciência, certamente chegaremos ao ponto de vibrar nossa mente numa faixa que poderemos nos comunicar e sentir na essência o que o outro está pensando. Disse o sensitivo americano Edgar Cayse, “somos aquilo que pensamos”, então não poderemos daqui há pouco esconder de nosso semelhante a verdade que passa em nosso íntimo. Mas uma das maneiras mais antigas de comunicação pelo pensamento é a prece, a reza, a oração, a meditação, como queiram denominar. Essa modalidade que faz nosso pensamento viajar pelo universo e chegar ao nosso Criador é a prova maior de que somos capazes da comunicação pelo pensamento. E foi através das Revelações que sempre tivemos a demonstração que o simples ato de Elevar o Pensamento é a maneira básica de exteriorizar o que sentimos. Portanto exercitemos cada vez mais esta comunicabilidade, pois ela nos une as mais elevadas esferas espirituais.

