Mato Grosso vai sediar o 1º Circuito mato-grossense de skate e música, um sonho que há quase uma década estamos tentando tirar do papel, e graças ao apoio da emenda parlamentar do deputado estadual Alan Kardec vamos conseguir realizar.

Anota aí as datas – Rondonópolis 30 de julho, Sinop 03 de agosto e a grande final em Cuiabá no dia 24 de agosto. Os participantes, a maioria amadores, poderão buscar a profissionalização, os ranqueados conseguirão pleitear uma bolsa atleta para o próximo ano.

É claro que o skate ganhou visibilidade nas Olimpíadas de Tókio, em 2021, quem não se lembra da fadinha, Raíssa Leal? Uma jovem de apenas 13 anos que contou com o apoio dos pais desde criança, e atualmente é a maior promessa na categoria mundial.

Em Mato Grosso também temos várias Raissas e Kevins (medalhista na categoria masculina), que precisam do apoio da Federação Mato-Grossense de Skate, e a entidade precisa do apoio do poder público para poder desenvolver o talento dessa galera.

Há anos cobramos mais pistas de skate, patrocínios para os eventos e incentivo para os atletas, a maioria não tem recurso financeiro.

Basta ir em qualquer pista de skate para encontrar crianças observando aqueles que já têm o seu equipamento, e quando alguém empresta para elas andarem, dão um show.

O que precisam? De incentivo!

A prática de esportes é uma forte ferramenta para a inclusão social. Ela contribui em diversos ensinamentos motores e cognitivos para formação do indivíduo e é capaz de abrir oportunidades para toda vida.

Uma criança, adolescente ou jovem que consegue ter sonhos e propósitos de vida, dificilmente entra no mundo das drogas e do crime.

Tudo o que queremos é dar continuidade ao nosso trabalho, e quem sabe ter um atleta mato-grossense nas próximas Olimpíadas.

Quero ressaltar que nessa luta não estou sozinho, jamais esquecerei e deixarei de agradecer a todos que estiveram sempre comigo para fazer desse sonho realidade.