Artigos 04/07/2022 06:51 “Não assisto TV” Dependendo do assunto sempre existem pessoas que pensam de maneira divergente de outrem. Assim é quando as conversas são sobre política, religião, futebol entre outros assuntos, mas ficamos admirados quando nos deparamos com pessoas que dizem: “não assisto TV”. Lembro que em temos idos comentava-se que não existia um lar que não tivesse um aparelho televisivo. Era o sonho de todos que já tinham pelo menos um pequeno rádio, adquirir um aparelho de TV. Hoje com toda a tecnologia e os assuntos e informações globalizados, ficamos surpresos de que grande parcela de pessoas diga que não assiste um noticiário. É certo que muitos programas são de péssima qualidade, e acabam carreando para nossos lares e principalmente para nossa psicosfera, que vai influir em nosso comportamento, imagens pesadas ou agressivas, mas ficar alheio a noticiários é não participar do que acontece a nosso redor não é aconselhável! O noticiário televisivo é mais completo que o do rádio, pois contém muitas vezes gráficos e debates explicativos, apresentando esboço que vão nos dar uma demonstração parcial do palco dos acontecimentos. Assistir um jornal na TV é imprescindível para formar um conceito e ficar atualizado dos acontecimentos pelo mundo. Podemos nos deparar com confrontos em termos da política, que é necessário para que optemos quem vamos escolher para nos representar em todos os níveis aos cargos eletivos, pois assim não poderemos depois reclamar das administrações. Lembremos que toda vez que nos omitimos de votar ajudamos eleger aquele que acaba vencendo. Dizer que televisão é algo pernicioso é uma afirmativa incorreta, embora muitas pessoas por princípios religiosos tenham esse posicionamento, e hoje com uma guerra acontecendo no leste europeu, e que acaba influindo em todo o Planeta, quem não assiste um noticiário que aborda o assunto, acaba por não entender como se instalou a crise que cada dia piora! Devemos estar abertos a todas informações, pois Jesus disse: “conhecereis a verdade e ela te libertará”, o que vale dizer que é através dos acontecimentos que chegaremos a uma conclusão sobre as decisões e o caminho que devemos seguir. Enclausurados ou isolados do mundo não poderemos nos libertar das vendas que muitas vezes interessam em nos colocar. A informação é o melhor caminho para o esclarecimento e reforçar nossa convicção do que é melhor e verdadeiro!

