O Julho Verde é mundialmente conhecido como o mês de combate e prevenção do câncer de cabeça e pescoço, o que engloba tumores de tireoide, boca, garganta, faringe, laringe, paratireoide, traqueia e região nasal. A campanha visa alertar as pessoas sobre o câncer nessas regiões do corpo, uma vez que, se diagnosticado precocemente, tem chances de cura de até 90%.

Em média, 60% dos casos que são diagnosticados em estágio avançado, podem ter dificuldades no tratamento e muitas sequelas, como comprometimento da fala, sequelas funcionais e psicológicas, podendo levar, inclusive, a óbito. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é que o Brasil registre mais de 222 mil casos de câncer de cabeça e pescoço em 2022.

Acredito que o grande problema do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço é que seus sinais se assemelham muito a outras patologias. Dores nos ouvidos ou pescoço, dificuldades para engolir, rouquidão constante e dificuldades na fala, aumento dos gânglios linfáticos ou nódulo no pescoço, aftas ou manchas na boba que demorar para cicatrizar, dificuldade em engolir, perda de peso ou sangramento, são alguns dos sintomas.

Para afastar o risco destes tumores vale a pena você cessar o uso de tabagismo e do etilismo, ter uma alimentação balanceada, fazer atividades físicas e ter uma boa higiene bucal.

Para minimizar os impactos da doença e conscientizar a população sobre a importância dos hábitos saudáveis, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP) lançou um livro com linguagem acessível e adequada às crianças para que, desde cedo, elas comecem a se familiarizar com os cuidados com a saúde.

A obra é de autoria da cirurgiã de cabeça e pescoço Dra. Fátima Matos, atualmente 1ª Vice-Presidente da SBCCP, e está disponível para download no site https://sbccp.org.br/uploads/files/superjulhoverde.pdf.

Vale a pena ensinar os pequenos a cuidarem da saúde e a crescerem adultos conscientes e saudáveis. Como consequência, teremos uma população com menos chances de desenvolver cânceres, como é o caso do câncer de cabeça e pescoço, muito atrelado a causas secundárias.