Normalmente as pessoas refere sonhar como sendo algo que acontece sem muita importância, pois dizem que nada influi em suas vidas, exceto aquelas que gostam de sorteios e procuram assim alguma relação, tentando interpretar o sonhar com o jogo. Tem aqueles que jogam no número da casa ou placa do veículo que refere-se ao envolvido no sonho, e vemos uma parcela que ao sonhar com pessoas que já partiram deste mundo jogar no número da sepultura. Que coisa tétrica! Mas as vezes até ganham!

Tem gente que diz que nunca sonha. Não é verdade, pois todos nós sonhamos, é que a grande maioria das pessoas não lembra quando acordam do que vivenciaram durante o desprendimento físico.

Sempre digo que somos um espírito/alma que possuímos e somos cativeiros em um corpo carnal, perecível, que um dia iremos deixar definitivamente por ocasião do passamento, mas até lá sempre que tivermos oportunidades de relaxar vamos sair do corpo, ficando ligados por um laço fluídico, e sabe-se lá para aonde vamos quando dormimos!

Ao dormir nos misturamos com quem já se foi e com outros que estão na mesma situação que a nossa. É uma atividade intensa, até porque ficamos fora do corpo em média 8 horas, isto para quem tem condições e pode dormir esse tempo todo. É nestes momentos de emancipação que procuramos resolver problemas que nos afligem nas mais diversas situações. Também somos atendidos pelos médicos do espaço e até cirurgias somos submetidos. Os assuntos são os mais variados, não existindo um padrão para nossos contatos, podendo inclusive nem haver comunicação e sim apenas atividade de observação, para que de retorno ao corpo carnal coloquemos em prática se for o caso o apreciado.

Tudo que tem na Terra material é uma cópia imperfeita do que existe na Terra espiritual, sendo normal dormirmos com um problema e acordarmos com a solução na forma de intuição.

Importante se faz a prece antes de adormecermos, possibilitando assim envolvermo-nos numa energia salutar, e sermos direcionado a locais edificantes na erraticidade, o que poderá ensejar melhorias para nossa vida carnal.

“O sono é bom conselheiro”, é uma máxima antiga e verdadeira que implementada com bons pensamentos antes de adormecermos, será um valioso ingrediente na nossa volitação pelo mundo espiritual.

Bons sonhos.