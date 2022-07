Alguns aspectos do sonhar convêm sejam complementados, o que nos compeliu a voltar ao assunto nesta semana. A atividade espiritual com relação a nós encarnados é de muita robustez, principalmente à noite, já que neste período quando estamos dormindo, nos encontramos em condições muito parecidas a desencarnados.

No livro Entre a Terra e o Céu, psicografia de Chico Xavier, encontramos anotações que dão conta de que muitas pessoas que sofrem de doenças graves, são conduzidas pelos benfeitores até as areias que beiram praias de mar, para ali lhes serem aplicado passes restauradores, no sentido de aliviar dores físicas, e grandes males corrigidos, trabalhando os enfermeiros nos tecidos sutis da alma e atuando nos centros do perispírito, este que é o mesmo que corpo astral ou segundo corpo.

“O oceano é miraculoso reservatório de forças”, e na orla marítima são efetuados serviços magnéticos de socorro urgente, e muitos adoentados são trazidos para refazimento.

É natural que não lembremos do que acontece durante o desprendimento do corpo físico, pois tal atividade tem mais relação com a vida espiritual do que a carnal, mas tem muitas pessoas que se lembram intrincadamente do que vivenciaram, e as vezes acordam com sensação de terem sido anestesiadas.

Casos de pessoas que ficam em coma por longo período, certamente estão em atendimento pela espiritualidade. Por isso ceifar a vida de quem está neste estado é inadmissível, além do que “enfermidade longa é uma benção desconhecida entre os homens, constitui precioso curso preparatório da alma para a grande libertação”. Também disse um filósofo que “dor é tratamento de beleza do espírito”.

Algumas pessoas que se recuperam de doenças graves dizem ter acontecido milagre, mas na realidade houve sim atuação de espíritos curadores, procedendo até cirurgias enquanto a pessoa estava dormindo ou sob hipnose como muitos denominam. Realmente nada acontece sem que o Altíssimo permita, mas não se trata de milagre e sim atividade de manipular fluidos pelos benfeitores espirituais, bem demonstrado por Jesus quando aqui esteve.

É fundamental também, que o tratamento ministrado pelos médicos de nosso plano carnal seja seguido à risca, pois se estamos encarnados temos de obedecer as Leis. A fé é complementação que visa expressar nossa gratidão e respeito “das coisas do céu”.