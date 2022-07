O que há de mais incrível na agricultura é que, mesmo em tempos difíceis, os agricultores não param de plantar. Eles não sabem o que vão colher, não sabem que dificuldades vão encontrar no caminho, mas eles não param de plantar, porque sabem que, mesmo em tempos difíceis, se não plantarem, não terão colheita, não terão prosperidade no futuro. O movimento da agricultura é constante, por isso é que o agro tem a responsabilidade e comprometimento de produzir alimentos para o mundo.

Sua vida é como uma lavoura: há os dias lindos de tempo bom, as tempestades, a seca, e às vezes você também precisa passar pela prova do fogo. Mas de todo modo, o que você colherá daqui a 1, 5, 10 ou 50 anos, e o que deixará para seus filhos colherem depois de você: tudo depende do que está plantando hoje, e da sua constância no plantio.

Você é uma das pessoas que fazem do agronegócio um setor imparável. Mas, como está a lavoura da sua vida? Te pergunto, porque, por experiência própria, sei que no trabalho do campo que requer tanto da gente, às vezes, a saúde, os relacionamentos, a família, os sonhos, as emoções, vão ficando em segundo plano. E pelo trabalho a gente não para, até que um grande imprevisto como uma perda ou uma doença nos force a fazer uma pausa, para cuidar do que não pode mais esperar.

Mas existe uma maneira de ser constante no cultivo da própria vida, com a mesma importância que damos ao cultivo da terra, e quando aprendemos a fazer isso, não só colhemos frutos melhores em todas as safras, como passamos a realmente desfrutar deles com alegria e gratidão, na companhia das pessoas que amamos.

E é isso que eu ensino no Workshop Não Pare de Plantar – um evento presencial com certificação referente a uma carga horária de 8 horas, que promove a constância na busca por objetivos, visando melhorar o equilíbrio entre o pessoal e o profissional, transferindo para a vida os mesmos princípios que proporcionam a alta produtividade no campo.

O programa inclui desde o que significa, na prática, “não parar de plantar”, como prevenir, apagar ou sobreviver à invasão do fogo. As ferramentas essenciais para uma boa colheita, a importância de compartilhar os frutos para garantir o replantio, como ser mais intencional nas escolhas, para ter consequências melhores até o poder de recomeçar, e a força para persistir.

Esses e outros temas serão desenvolvidos com exercícios de aplicação prática individual e coletiva, e material de apoio completo. Ao final deste treinamento, você será capaz de ampliar a sua rede de contatos, melhorar a gestão da sua vida pessoal e profissional, aumentar a sua capacidade de resiliência e constância, desvendar o segredo do agricultor que não para de plantar e utilizar ferramentas para melhor gestão do dia a dia no campo.

Um novo plantio começa para todos nós em outubro, e o que vamos colher é determinado pelo modo como nos preparamos antes de colocar a primeira semente na terra. Por isso é que, se você assume a responsabilidade de líder da sua vida, você precisa estar neste evento; e se você lidera uma equipe, você precisa trazê-la junto, dia 03 de setembro, em Nova Mutum-MT.

* Stéfani Anção, mãe de três filhos, esposa de produtor agrícola, coach, palestrante, e fundadora da empresa Tools – Gestão de Pessoas.