Estamos em período comemorativo muito especial reverenciando a figura sublime de Pai. Para aqueles que ainda se encontram entre nós ainda, desejamos que o Criador lhes proporcione saúde e amparo para que possam cumprir a trajetória junto às pessoas que lhes são queridas.

Ser Pai é um atributo Divino, pois através de sua energia se concretizam os processos reencarnatórios na Terra possibilitando assim a vinda de uma criança. O Pai ainda na Espiritualidade assume o compromisso de orientador do espírito que mergulhará na infância e terá de dar a este a proteção, indicando o bom caminho a seguir, tolhendo-lhe inclusive as ruins tendências, além de prover obrigações materiais até limite necessário.

Mesmo que seja um filho vindo por adoção a responsabilidade será a mesma, pois que a figura de Pai não muda. André Luiz por meio da psicografia de Chico Xavier, conta que certa ocasião determinada criança deveria reencarnar no seio de uma família para que se cumprissem os resgates de outras vidas. Acontece que para se efetivar o nascimento deveria o casal ter relacionamento carnal, mas para isso deveriam casar primeiramente. Como o casal só casaria quando aprontassem a moradia, e naquele momento estava o futuro pai desempregado, a Espiritualidade providenciou serviço para ele, o que propiciou logo a seguir a conclusão da construção da casa, o casamento e o nascimento do reencarnante. Notemos que nunca estamos sozinhos neste mundo e que o Criador sempre olha para aqueles que precisam do socorro.

Vemos que a figura Pai é de grande importância para Deus, e todas as peculiaridades Terrena são acompanhadas pelos benfeitores, que providenciam o necessário no momento oportuno e na medida certa.

Muitas vezes pode ser difícil a tarefa de Pai, mas esmorecer jamais pois nunca se sabe o que realmente existe oculto nesta missão. E, num clima de envolvimento com a Espiritualidade Maior, elevemos agora o pensamento pedindo aos Benfeitores Mensageiros de Jesus, que levem a todos os Pais a força e o ânimo necessário para aceitarem as responsabilidades na condução de seus filhos confiados por Deus, e para aqueles Pais que já retornaram ao Plano Espiritual, emanamos nosso agradecimento por nos terem proporcionado a vinda ao mundo, e que eflúvios de amor os alcancem, reconfortando-os e fortificando-os em sua fé.

Parabéns a todos os Papais!