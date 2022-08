O Brasil é mesmo um grande celeiro de oportunidades, tanto se considerarmos as suas dimensões quanto às suas necessidades. Temos ainda muito espaço para empreendimentos, especialmente no que tange o setor terciário, ligado ao comércio, serviços, educação, saúde, tecnologia e muitas outras atividades que ainda precisam de maior investimento e desenvolvimento.

Quanto à área da saúde que é o setor de serviços onde atuo, ainda há muito espaço a ser preenchido. Apesar desta área ter sido vista com mais enfoque durante a pandemia, visualizou-se também o tamanho da necessidade e das deficiências que esse importante setor tem em nosso país. Aproximadamente 70% de nossa população depende do atendimento de saúde disponibilizado pelo SUS. E se falarmos em vacinação apenas uma parcela de aproximadamente 10% da nossa população é atendida pelo setor privado. Isso mostra que a saúde é um setor que oferece amplo espaço para atuação, e para isso estratégias precisam ser desenvolvidas para aproveitar as oportunidades.

Empreender na área da saúde é um nobre desafio. Há que se obedecer às regras e normativas e estar atento as atualizações na legislação. Como gratificação temos a satisfação de conviver com pessoas diferentes todos os dias que vem buscar qualidade de vida. Para quem trabalha na área de prevenção a missão é ainda mais privilegiada pois o atendimento é feito às pessoas saudáveis que buscam garantir sua qualidade de vida e manter a saúde, então há o bônus de poder fazer um atendimento sem emergência e conviver e aprender com pessoas de diferentes perfis todos os dias.

O autor do livro “A empresa de corpo mente e alma” considera em sua publicação que esses três aspectos precisam ser contemplados na gestão de uma empresa. Na área da saúde precisamos ainda mais cuidar da “alma” ou seja, da humanização da nossa empresa, pois nunca se pode perder o propósito, a essência, que é cuidar do que há de mais precioso no mundo que é o ser humano e a vida.

Assim como em tantas outras áreas nosso país oferece oportunidades na área da saúde para quem quer empreender, visto que temos diversas necessidades a serem supridas, onde o estado não alcança, e por isso quem quiser ter um negócio de sucesso na área da saúde estude, dedique tempo, busque conhecimento e se possível compartilhe o conhecimento de quem já tem experiência.

Lembre-se para se trabalhar na área de saúde tem que se gostar de pessoas, pois cuidaremos de pessoas, a empresa toda terá como ponto central o cuidado com o ser humano. Então se gosta e sabe lidar, empreenda na área de saúde que além de ser um setor promissor sempre vai estar em alta.





Rosane Argenta é diretora executiva da Franquia Saúde Livre