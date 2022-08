Olhemos o caso do milho. Esse grão, que pesa entre 60% e 70% do custo da alimentação dos animais de produção, ocupará 21,3 milhões dos 73 milhões de hectares do total de grãos no país. Com uma produção estável na primeira safra do cereal, próximo a 24,8 milhões de toneladas, a Conab estima que a segunda safra do grão registre uma elevação de aproximadamente 45% se comparada com o ciclo anterior, passando de 60,7 milhões de toneladas para 88 milhões de toneladas.