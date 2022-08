Fala-se muito contra a classe política em todo o mundo. De fato existem maus políticos assim como existe maus profissionais em qualquer área de atuação. Mas os procedimentos desajustados não têm a ver com uma classe e sim em razão da evolução moral de cada ser humano.

No tempo que Jesus esteve conosco num corpo material, já que nunca deixou de estar junto de nós espiritualmente, também existiam os aproveitadores, corruptos, oportunistas, mentirosos, mas o Mestre nunca deixou os muitos em desequilíbrio que o cercavam e o acompanhavam lhe influir moralmente! Esteve com pessoas de má índole mas não se contaminou!

Certa ocasião um amigo disse que não acreditava nos políticos e que só votava em razão de ser obrigado por Lei. Eu lhe disse que não poderia ele falar da falta de caráter de outrem, quando que ele mesmo era um sonegador de impostos. Isso mesmo! Ele de profissão liberal praticava vários serviços e não fornecia nota fiscal, e por ocasião de fazer a declaração de renda omitia ganhos obtidos. A atitude de condenar o outro sempre foi repelida pelo Mestre quando disse: “Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu”?

A dosimetria da Lei é proporcional a gravidade para a qual a infringimos, mas a falta de moral não interessa se cometemos grandes desfalques, contrabandeamos agrotóxicos, ou apenas trocamos etiquetas de preços nos produtos do mercadinho da esquina! Somos em ambos os casos desonestos perante as Leis do Homem e de Deus!

Falar de outrem, ou notar seus defeitos sempre é mais fácil do que procurar e extirpar em nós mazelas. E o pior é que ao nos acostumarmos a pequenos deslizes vamos praticar os grandes achando que é normal, o que nos torna mau exemplo para nossos filhos.

Mas se sonegamos imposto de renda, embora sabemos que é um imposto desproporcional, também acharemos normal omitir dados sobre o Censo que hora está sendo processado em todo o Brasil! É comum pessoas esconderem-se dos recenseadores para evitar de responder o questionário, e aqueles que concordam em responder, alguns o fazem prestando informações distorcidas, achando que poderão ser descobertos em seus trambiques, tratando com desprezo a quem chega na sua porta e que está apenas cumprindo tarefa de trabalho digno.

Procuremos ser corretos em todos os níveis de atividade, possibilitando assim um Mundo melhor para todos.