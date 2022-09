Durante a Expoagro, no mês de julho deste ano, ocorreu um evento muito diferente, idealizado por uma entidade de nível nacional, com o objetivo de promover ações para melhorar a comunicação entre o agro e o público. Para falar e escrever sobre o agronegócio, é importante conhecê-lo.

Após décadas de alta tecnificação, com avanços em produtividade, gestão e ambiência, mais ganhos sociais e trabalhistas, o agro brasileiro se vê diante de um novo desafio: o da comunicação da porteira para fora.

Há 50 anos éramos importadores de alimentos. Saímos de uma situação de insegurança alimentar para sermos grandes exportadores. A conquista do Cerrado que contribuiu grandemente para esse “milagre” brasileiro, pois um curto período de algumas décadas, é fato inédito no mundo inteiro.

Pesquisas da Embrapa aliadas à competência do homem do campo, que resolveu pegar na “enxada” e no “laço”, foram decisivos para esse avanço. Essa história de conquistas precisa ser contada para a sociedade, mas, para tanto, é preciso elaborar projetos destinados ao fortalecimento da imagem da agropecuária.

Com esse objetivo foi programado o Road Show MT, uma sugestão do Portal Agronews e da Texto Comunicação Corporativa, em parceria com o Sindicato Rural De Cuiabá. Participaram do projeto 22 jornalistas representando dez estados, que foram deslocados das suas redações e vieram conhecer a realidade do campo.

As visitas foram feitas a partir de um sistema de “Dia de Campo”, para conhecer as propriedades rurais. O primeiro dia foi reservado à agricultura, com visitas às fazendas do Grupo Bom Futuro em Campo Verde, com o objetivo de se inteirar do alto grau tecnológico aplicado nas culturas de soja, milho, algodão e na piscicultura.

No segundo dia, o assunto foi a pecuária, com visitas a quatro visitas fazendas da Baixada cuiabana, para conhecer sistemas de integração pecuária-floresta e o balanço do carbono das emissões pecuárias, que foram o tema das palestras da Fazenda Boqueirão de Arno Schneider.

Na sequência, o grupo seguiu para a Fazenda Serrinha, onde o gestor e sócio Miguel Silveira, discorreu sobre o tema “carne de qualidade”, especialidade da fazenda. Após, na fazenda experimental da Associação dos Criadores Nelore MT, o grupo se inteirou dos avanços genéticos da raça. O dia foi encerrado com a visita à Fazenda Olho D’Água de Getúlio Vilela, precursor no estado da genética Girolanda para produção leiteira.

O último dia teve uma grande oferta de palestras e compartilhamentos. O Imea apresentou os números da produção do agro no estado; o Imac comentou sobre a carne mato-grossense; seguiram palestras e informes da Acrimat, Aprosoja, Governo do Estado e Famato/Senar. Fechando o roteiro o Sindicato Rural de Cuiabá, com a avaliação do evento.

Os eventos Road Show são uma espécie de divisor de águas para alertar e sacudir os ruralistas para a necessidade de divulgar o agronegócio. Foi uma pequena contribuição para estabelecer um canal de comunicação entre a realidade do campo e os consumidores urbanos.

Outras iniciativas com o mesmo objetivo e a repetição anual do Road Show MT seriam muito bem-vindas. Parabéns ao Sindicato Rural de Cuiabá e a todos os envolvidos no evento, que está totalmente aprovado!

Arno Schneider, engenheiro agrônomo, associado da Acrimat e da Associação Nelore MT e diretor do Sindicato Rural de Cuiabá