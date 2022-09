Determinado núcleo de estudiosos dizem existir fatos que em razão de faltar capacidade para nosso entendimento, não nos é dado a revelar por completo, como por exemplo o que se refere nossa origem no Planeta. Mas conteúdos de pesquisa publicados em edição da revista científica “Planetary and Space Science”, dão suporte à teoria da panspermia, segundo a qual a vida pode não ter se originado na Terra, mas em outro ponto do universo e caído aqui já pronta, trazida por um cometa, meteorito ou coisa parecida. Para isso, uma forma de vida primordial – representada nos experimentos por bactérias – precisaria sobreviver às intempéries do espaço por milhares ou até milhões de anos, dormente, para então renascer na superfície de algum planeta amigável. Como a Terra.

Por mais difícil que isso possa parecer, vários experimentos realizados nos últimos anos demonstram que determinadas bactérias, em certas condições, poderiam sobreviver a uma aventura espacial dessa natureza. A isso soma-se o trabalho do biólogo brasileiro Ivan Gláucio Paulino-Lima, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele submeteu colônias de Deinococcus radiodurans a condições similares às encontradas no espaço e comprovou que elas sobrevivem, com relativa facilidade, a doses altíssimas de radiação.

Mas a mesma variante de estudiosos que sustenta a tese de que só vamos obter certas respostas quando evoluirmos moralmente, afirma que o Planeta foi Criado, e a vida planetária aconteceu em determinado momento e certamente supervisionada.

Consta que nos primórdios quando a Terra se resfriou após o Big Bang, passou a ser um grande laboratório onde desenvolveu-se a vida, isso a milhões e milhões de anos, passando posteriormente as raças de animais serem fixadas. O homem teria aparecido muito tempo depois.

Seria como acontece com as sementes secas que guardamos por vários anos nos galpões de nossas propriedades que ao serem semeadas germinam.

Contam algumas obras, que Jesus o Ser mais perfeito que passou pelo nosso Planeta estava presente quando da criação da Terra, cumprindo o desejo do Altíssimo.

Certo é que o Criador nos deu a capacidade de entendimento para que cheguemos a conclusões que possibilite nosso esclarecimento, cabendo a nós pesquisar e tirarmos as conclusões.