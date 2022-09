Muitas pessoas só descobrem o que o nefropediatra trata quando precisam do atendimento dessa especialidade.

Mas afinal, o que esse profissional médico trata? Nefropediatra cuida das crianças com doenças que envolvem os rins e trato genitourinário.

Para poder exercer essa especialidade, além dos 06 anos da faculdade de medicina, o médico completa 03 anos da residência em pediatria acrescidos de mais 02 anos de residência em nefrologia pediátrica, ou seja, totalizando 11 anos de estudos teórico práticos.

Para certificar a capacidade em exercer essa especialidade, as Sociedades Brasileiras de Pediatria e de Nefrologia estimulam a realização das provas de título em pediatria e na área de atuação na nefrologia pediátrica.

O desfecho dessa longa caminhada é a capacidade plena de tratar as crianças com qualquer alteração na urina. Exemplos de doenças que acometem esse sistema são: infecção urinária; enurese (crianças que fazem xixi na casa acima de 5 anos); disfunções miccionais (escapes ou retenção urinária); cálculo renal (pedra nos rins); toda a gama de doenças glomerulares como: diabetes mellitus, nefrite lúpica, síndrome nefrótica ou nefrítica; as tubulopatias como Fanconi, Cistinose etc, da pressão alta e da insuficiência renal aguda ou crônica, além de outras.

Os sinais de alerta para doença renal na criança incluem: alterações na cor do xixi, na frequência miccional; no volume do xixi (aumentar muito a quantidade ou diminuir é sinal de perigo); dor ou urgência para urinar; escapes de urina durante o dia ou noite; cansaço; prurido na pele; deformidades ósseas etc.

Os principais exames laboratoriais de triagem para diagnóstico da doença renal são exame de urina simples e a creatinina sérica. Exames baratos e de fácil realização.

Quando uma pessoa passa por consulta deve se aferir a pressão arterial para o diagnóstico precoce de hipertensão arterial sistêmica. Principalmente dos grupos de risco: egressos da UTI neonatal, prematuros, cardiopatas e nefropatas.

Portanto, se seu filho apresenta algum sinal de alerta ou é grupo de risco para doença renal, procure um nefropediatra para melhor elucidação diagnóstica.

Emmanuela Bortolleto Santos Reis é medica Nefropediatra na Clínica GastroMT e na Clínica DaVita-- CRM/ MT 6596 e RQE 300; 327 e Nefrointensivista pediátrica.