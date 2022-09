- Uma boa palavra auxilia sempre. Às vezes, supomo-nos sozinhos e proferimos inconveniências. Desajudamos quando podíamos ajudar. É preciso aproveitar oportunidades. Falar é um dom de Deus. Se abrirmos a boca para dizer algo, saibamos dizer o melhor. A pequena assembleia ouvia atenta a palavra de Sálus, o instrutor espiritual que falava pelo médium em uma reunião espírita.

- Não adianta repetir frases inúteis. E é sempre falta grave conferir saliência ao mal. Comentemos o bem. Destaquemos o bem. - Dentre todos os presentes, Belmiro Arruda, escutava em silêncio.

Decorridos alguns dias, Arruda, nas funções de pedreiro chefe, orientava o término da construção de grande recinto. O enorme salão parecia completo. Tudo pronto. Acabamento esmerado. Pintura primorosa. - Experimentemos a acústica, disse o engenheiro superior. E virando-se para Belmiro disse: - Grite algo! Arruda, recordando a lição, bradou: - Confia em Jesus! ... Confia em Jesus! ...

O som estava admiravelmente distribuído. Os operários continuavam na sua faina, quando triste homem penetra o recinto. Cabeleira revolta. Semblante transtornado. - Quem mandou confiar em Jesus? – perguntou. Alguém aponta Belmiro, para quem ele se dirige, abrindo os braços.

- Obrigado, amigo! – exclamou. E mostrando um revólver: - Ia encostar o cano no ouvido, entretanto, escutei seu apelo e sustei o tiro... Queria morrer no terreno baldio da construção, mas sua voz acordou-me... Estou desempregado há muito tempo, e sou pai de oito filhos... Jesus, sim! Confiarei em Jesus! ... Arruda abraçou-o, de olhos úmidos.

O caso foi conduzido ao conhecimento do diretor do serviço. E o diretor visivelmente emocionado estendeu a mão ao desconhecido e falou: - Venha amanhã. Pode vir trabalhar amanhã. Esta narrativa consta do livro A vida escreve do saudoso irmão Waldo Vieira.

Realmente muito mais do que pensamos, nossas atitudes e palavras ecoam, por isso é importante equilíbrio constante, pois assim como influenciamos para o bem podemos nos compromissar com o mal.

Jesus certa ocasião nos disse que o mal é o que sai pela boca. É um exemplo de como palavras que muitas vezes são ditas até mesmo sem pensar podem interferir em decisões.

Quantas pessoas magoamos às vezes sem querer por não vigiarmos o que dizemos!

A palavra contém uma energia que pode concorrer tanto para o bem como para o mal. Chico Xavier disse certa ocasião: Se não tivermos uma palavra que auxilie é melhor ficarmos de boca fechada!

Assim devemos perseverar amigos.