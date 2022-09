É comum algumas mulheres que optam em colocar prótese de silicone nos seios reclamarem que com o tempo e sem o hábito de usar sutiã acabam com a mama caída e voltam ao consultório para fazer nova cirurgia para suspender os seios.

Muito bem, com a evolução das técnicas de cirurgia plástica já é possível se fazer uma sustentação chamada de - sutiã interno, que faz a estruturação do sulco da mama.

Como assim sutiã interno? Então, essa técnica é uma alternativa à tradicional mamoplastia, em que há a inserção de próteses de silicone, e também é benéfico para o busto ao natural, em que fazemos uma alça de sustentação com o próprio músculo da paciente, proporcionando elevação e estruturação.

Nessa técnica, os pontos são internos e o material utilizado é parcialmente absorvido pelo organismo, o aspecto natural e harmônico dos seios é preservado. Os resultados são o colo e o decote esteticamente mais belos e valorizados.

Com o sutiã interno, os seios ganham uma sustentação extra; parte superior da mama fica mais marcada; e a possibilidade de uso de implantes menores e ainda ajuda a elevar o busto.

A técnica do sutiã interno melhora a estrutura através da própria musculatura, deixando o procedimento seguro, sem risco de rejeição, e com resultado muito natural!

Outra vantagem dessa técnica é que o sutiã interno pode ser combinado às mamoplastias – de aumento e redutora – e à mastopexia, pois confere um melhor resultado estético e durabilidade aos procedimentos. No caso da colocação de silicone, o sutiã interno impede que as próteses se desloquem ou cedam. Logo, o implante não perde sua definição com o passar do tempo.

RECOMENDAÇÃO

O sutiã interno é indicado em mulheres com flacidez ocasionada por gravidez, perda de peso ou processo de envelhecimento natural.

Mas é importante passar por uma avaliação do seu cirurgião plástico para saber se é indicado no seu caso e a necessidade da sua realização.

Lembre-se sempre que a cirurgia plástica tem como função realçar o que o seu biótipo tem de bonito, por isso a importância de se consultar com um cirurgião plástico escrito na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica(SBCP).

Mesmo que seja uma cirurgia plástica não deixa de ser uma cirurgia que necessitam de exames pré-operatórios e observações.

Benedito Figueiredo Junior é cirurgião plástico na Angiodermoplastic. CRM 4385 e RQE 1266. Email: [email protected]