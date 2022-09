É a segunda causa de infecção bacteriana na faixa etária infantil, podendo ser o alerta para malformações e evoluir para hipertensão arterial além de doença renal crônica terminal com necessidade de terapias substitutivas.



Quando falamos de infecção de urina, alguns pontos são muito importantes: a idade de início e a maneira como foi realizado a coleta da amostra de urina.



E atenção! Os pais devem observar sinais que podem identificar infecção urinária. Em caso de recém-nascidos ou bebês, os sintomas não aparecem além da febre. Às vezes, não se alimentam, ficam mais lentos, vomitam, ficam sonolentos, têm diarreia e urina com odor forte. Por isso, ao notar qualquer destes sintomas, é importante não perder tempo e procurar um pronto-socorro pediátrico.



Já em crianças maiores, fique atento às idas constantes ao banheiro e reclamações de dor e queimação na hora de fazer xixi. Observe, também, a coloração da urina. Se ela estiver amarelo-escura e formando muita espuma, é importante investigar. Quando a infecção afeta os rins, podem surgir também dores nas costas, calafrios e mal-estar geral.



Em crianças sem controle de esfíncter o ideal é realizar a coleta da amostra de urina por sonda uretral de alívio, visto que o saco coletor tem altas chances de contaminação e resultar em um exame falso positivo.



Se a coleta por saco coletor for inevitável, lembre-se de realizar a higiene com sabonete neutro limpando bem as áreas do períneo, colocar o saco coletor na topografia da uretra e aguardar no máximo 30 minutos, não urinando, repetir todo o processo por no máximo 03 vezes.



As crianças maiores devem coletar a urina por jato médico, ou seja, iniciar a micção no vaso sanitário e coletar a amostra do meio da urina. Atenção para não contaminar a urina ou o pote estéril no momento da coleta!



Lactentes com infecção de urina devem ter mapeado o trato urinário pois a principal causa são as malformações, por exemplo: refluxo vesicoureteral , ureterocele, válvula de uretra posterior , estenose da junção ureteropélvica ou ureterovesical etc.



Já as crianças maiores de 5 anos têm como principal causa as disfunções miccionais, enurese, bexiga de baixa capacidade , bexigas hiperativas, micção incompleta entre outros.



Portanto, toda criança que apresente episódio único ou de repetição de infecção de urina deve ser avaliado pelo nefropediatra !



Emmanuela Bortoletto Santos Reis é medica Nefropediatra na Clínica GastroMT e na Clínica DaVita-- CRM/ MT 6596 e RQE 300; 327; 6393 e Nefrointensivista pediátrica.