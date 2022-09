O Evangelho que nos reporta ao tempo que o Mestre esteve aqui num corpo material é algo de grande magnitude e que certamente vamos nos deparar em várias e várias vidas, já que é impossível assimilá-lo em uma existência apenas. Nele contém a fórmula para que através de nossa modificação moral evoluamos na direção da perfeição que o nosso Pai deseja.

É evidente que estamos na Terra todos juntos, mas uns já conseguiram evoluir mais que outros e portanto serão os primeiros a habitar um dos planetas de mais evolução, onde já não existe tanta dor e sofrimento.

Infelizmente a maioria de nós só é compelido a uma transformação para o bem quando se depara com situações que ensejam lágrimas, pois apesar de no Evangelho conter os ensinamentos, vamos deixando para nos melhorarmos quando a tempestade em nossas vidas chega, e ai as dores são mais desastrosas.

Damos muita importância a coisas materiais, aglutinando fortunas e mais fortunas, que muitas vezes não temos nem noção do acumulado. Conheço pessoas que olham para o horizonte de suas terras e dizem que suas propriedades vão até onde os olhos enxergam, e muitas dessas pessoas são incapazes de ajudar no mínimo a quem precisa.

É certo que muitas fortunas foram conquistadas licitamente e outras são oriundas de heranças, mas isso não exime a quem quer que seja de olhar para o próximo e ajudar como exemplificou o Mestre.

O orgulho, uma das piores chagas que muitos ainda possuem, faz com que acreditem que a Terra é o centro de tudo e que só aqui tem vida, mas a própria ciência nos mostra que este Planeta é algo bastante insignificante do ponto de vista de tamanho em relação a outros mundos! Lembram que Ele disse: “há muitas moradas na Casa do Pai”. Então não é porque tenhamos uma vasta extensão de terra que sejamos merecedores de galgar uma das moradas mais elevadas do Pai.

Ao longo dos milênios muitos foram os espíritos elevados que aqui encarnaram nos trazendo o rumo a seguir para nosso engrandecimento, como Moises, Sócrates, Buda e finalmente o mais perfeito que é Jesus. Será que tudo que nos disseram e está escrito, de nada valeu para muitas pessoas?

Deus espera de nós ações determinantes e que possa demonstrar nossa melhoria, do contrário ficaremos patinando em meio a tristezas, desgraças, doenças e tragédias, pois afinal alguns ainda no Planeta só conseguem a modificação íntima pela dor.

Muita paz a todos.