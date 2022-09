Fazer o dinheiro trabalhar para você, conquistar liberdade financeira, parar de trocar tempo por dinheiro, construir segurança financeira para o futuro: este é o sonho! A realidade, no entanto, para a maioria de nós, é a correria do trabalho, as demandas da família, os desejos de consumo, as contas vencendo, e o tempo voando.

Eu sei como é isso! No ano de 2016 eu vivi uma fase bem crítica, pessoal, profissional e financeiramente. O desejo de transformar a realidade da minha vida financeira foi, inclusive, uma das coisas que me levaram a adoecer emocionalmente. Buscando essa transformação, conheci o mercado financeiro e aprendi sobre as diversas modalidades de investimentos. E, como muitas outras pessoas, acreditei que estaria aí a minha chance de prosperar, enriquecer e garantir maior segurança para o futuro da minha família.

É verdade, sim, que investir no mercado financeiro é uma excelente opção – a melhor eu diria. Mas é um equívoco pensar que gerar renda através de investimentos no mercado financeiro é um caminho fácil, rápido, e uma via de mão única.

Houve uma série de questões fundamentais que precisei trabalhar antes de conseguir gerar uma renda de 9 mil reais por mês – exclusivamente com investimentos no mercado financeiro – no meu segundo ano trabalhando como investidora. E são essas as coisas que quero te ensinar: aquilo que ninguém me contou antes de eu começar a estudar conceitos e gráficos, e colocar a minha renda familiar “pra jogo” lá no home broker.

Quando queremos dar uma guinada na vida financeira, é muito comum começar a pensar em coisas como: De quanto dinheiro preciso para começar a investir? Onde devo fazer meus primeiros investimentos? Quais serão os meus primeiros ganhos? Com quanto tempo será que dá para enriquecer?

Hoje eu tenho resposta para todas essas perguntas, mas esses não são realmente os primeiros passos. É necessário, antes de tudo, esclarecer o que significa ganho e riqueza para você. Depois, é preciso se atentar ao seu comportamento em relação ao dinheiro. Então, será a hora de identificar as coisas em que você vem acreditando por toda a sua vida, porque essas crenças são as principais razões de você estar na sua situação atual. Aí sim, você deve começar a pensar sobre a construção de um patrimônio.

E, para isso, irá precisar conhecer algumas referências e se familiarizar com alguns conceitos próprios do mercado financeiro, que passarão a fazer parte do seu vocabulário. Assim, você terá condições de começar a aprender sobre as análises das quais dependem as operações para, finalmente, começar a investir com suas melhores chances de prosperar nessa área.

Enriquecer é um caminho, uma construção, que eu te ajudo a alicerçar com a minha mentoria: Movimento traz Prosperidade.

Desenvolvi esta mentoria para te conduzir pelo caminho da prosperidade, e te mostrar que é a energia que você movimenta na sua vida, que coloca o dinheiro na sua conta! Logo mais volto a escrever por aqui para te ensinar como chegar lá, em alguns passos essenciais.

* Stéfani Anção, mãe de três filhos, esposa de produtor agrícola, coach, palestrante, e fundadora da empresa Tools – Gestão de Pessoas.