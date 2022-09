O gosto das pessoas por astronomia não é nenhum segredo, sobretudo aqui no Brasil. Quando o primeiro brasileiro viajou ao espaço, em 2006, milhões de pessoas acompanharam toda a experiência pela TV, pelos jornais e pelos sites de notícias. Por isso, não é surpresa que o jogo de apostas Spaceman, também conhecido como o Jogo do Foguete, esteja fazendo muito sucesso nos cassinos online.

Além de contar com uma dinâmica exclusiva desses sites de apostas, o jogo se destaca pelo uso de uma temática interessante e que atrai os apaixonados por tudo que envolve viagem espacial.

Nos últimos anos, o entretenimento digital deu um grande salto ao oferecer novos recursos e mais interatividade para as pessoas. É cada vez mais comum, por exemplo, ver anúncios de empresas como a Google com produtos que possuem uma dinâmica mais interessante. Recentemente, a gigante de tecnologia apresentou um vídeo-game que funciona 100% via streaming, chamado de Stadia. Um produto com algumas falhas, mas que revolucionou o setor.

O jogo Spaceman conseguiu um impacto parecido, mas no universo das apostas online. Conhecido como Jogo do Foguete, ele trouxe uma dinâmica única para os cassinos digitais, ao mesmo tempo que uniu as apostas com a temática espacial.

Um jogo simples, direcionado para qualquer um que deseja entrar neste mundo, mas que consegue ser inovador e totalmente interativo. Ele possui até mesmo um chat para você se comunicar com outros jogadores, e comparar os ganhos que cada um teve nas apostas.

A ideia do jogo é que você faça uma aposta inicial, e veja o foguete levantar voo na tela. Enquanto viaja pelo espaço, essa nave espacial atravessa vários planetas e pode parar aleatoriamente em qualquer um. Isso pode demorar 10 segundos ou até mesmo menos de dois.

Durante o tempo em que ele está no ar, a sua aposta é multiplicada até ele pousar. Se você tirar o dinheiro antes, leva todo o lucro, mas perde tudo se o foguete chegar ao destino antes da sua ação. Regras simples, mas que fazem desse jogo diferente de todos os outros dos cassinos online.

Astronomia e o brasileiro

O Jogo do Foguete faz muito sucesso com os brasileiros, e isso acontece por diferentes motivos. Um deles é a jogabilidade simples, como explicamos antes, que tira aquela ideia de que alguns jogos de apostas são mais complexos. Outro motivo é a força que a temática possui por aqui, principalmente com o Brasil tendo certa conexão com a astronomia mundial.

Recentemente, por exemplo, nós fizemos uma reportagem comentando sobre o radiotelescópio brasileiro que vai mapear partes escuras do universo. Uma ferramenta essencial para esse campo, com uma tecnologia 100% nacional.

Isso faz com que o tema seja mais importante e popular por aqui, inclusive influenciando no gosto por entretenimento. Não é a única razão, mas faz de Spaceman um jogo com mais caro dos brasileiros.

Se apenas essa novidade não é suficiente para mostrar como o setor tem foco por aqui, poderíamos citar também o Projeto Astrominas. Um curso da Universidade de São Paulo (USP) que abordou várias matérias que envolvem o tema, como Ciências Atmosféricas, Geofísica, Geociências, Física, Oceanografia, Astrobiologia, Matemática e Ciências Humanas. Tudo isso em um curso completo, que faz a astronomia ser o favorito de brasileiros de diferentes idades e formações.

Crescimento recente dos jogos

Não podemos deixar de lado também a popularidade dos cassinos online, com os jogos de apostas fazendo cada vez mais sucesso entre os brasileiros. Basta entrar no YouTube, ou em outra rede social, para encontrar várias pessoas falando sobre o assunto, ou até mesmo propagandas. Por isso, o Jogo do Foguete também conseguiu ficar popular rapidamente, com uma dinâmica que difere de outros jogos.

Isso não quer dizer que a roleta, o pôquer e o blackjack perderam espaço, mas apenas que Spaceman oferece uma aposta diferente dos jogos tradicionais. Algo que chama a atenção das pessoas, e mostra que existe muita dinâmica nos cassinos online. Os slots machines já oferecem isso, mas quase sempre envolto apenas na temática.

O Jogo do Foguete é uma jogabilidade diferenciada, que também possui um tema importante para os brasileiros. Esses dois aspectos fazem desse jogo de apostas ainda mais interessante, explicando muito do sucesso e da popularidade dele por aqui.