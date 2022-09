Termina em setembro, a Campanha Nacional de Vacinação contra o poliovírus, causador da paralisia infantil. A vacina oral, conhecida como gotinha é destinada para crianças de 1 a 4 anos de idade. Porém, a baixa adesão tem preocupado autoridades, que alertam para a possibilidade de retorno da poliomielite - que não tem casos registrados no país desde 1989.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), a cobertura vacinal está em torno de 70%. A meta é imunizar 95% do público-alvo, que é composto por 14,3 milhões de crianças menores de 5 anos. Com o número atual, cerca de 1 milhão de crianças estão desprotegidas contra a doença, que pode deixar sequelas motoras graves e até matar.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou na 30ª Conferência Sanitária Pan-Americana que as Américas passam por um momento delicado com a ameaça de retorno da poliomielite na região. Ele disse ainda que há necessidade de elaboração de um plano de resposta a surtos atualizado, segundo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Desde 1994 quando o Brasil recebeu o certificado de livre da pólio, graças as campanhas de vacinação que protegeram a população, agora o risco volta a rondar o país. A doença é infectocontagiosa e sua transmissão ocorre por contato direto com fezes ou secreções de uma pessoa contaminada.

A única forma de prevenir a poliomielite é a vacinação, que consiste em três doses injetáveis aplicadas aos dois, quatro e seis meses de idade, e completada com duas doses em gotas até os cinco anos. O vírus ainda circula livremente no Paquistão e no Afeganistão.

Acontece que agora com tantas crianças com o ciclo vacinal incompleto estamos com sinal vermelho no Brasil novamente.

Sintomas

O poliovírus começa a se multiplicar na garganta e no intestino, e através da corrente sanguínea chega até o cérebro. O período de incubação do vírus é de 5 a 35 dias, e a infecção pode ser assintomática na maioria dos casos, ou provocar sintomas leves como febre, mal-estar, vômito, diarreia, e dores no corpo. Ele também pode ser causador de meningite.

No entanto, quando ataca o sistema nervoso, o vírus destrói neurônios motores, que são responsáveis por enviar sinais aos músculos e glândulas. Nesse caso, pode ocorrer paralisia total ou parcial dos membros inferiores.

Por outro lado, se a poliomielite atacar centros nervosos que comandam a respiração ou deglutição, ela pode levar à morte. Os únicos tratamentos disponíveis são paliativos, e consistem em repouso, medicação para dor e acompanhamento ortopédico e fisioterápico.

Rosane Argenta é diretora executiva da Franquia Saúde Livre