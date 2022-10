Deus criou Espírito e Matéria. O que denominamos alma é o espírito quando está no corpo físico.

Nos animais existe um princípio, uma energia vital, que também tem uma identidade quando desencarnam a exemplo de nós, mas eles não têm nada a resgatar desta vida, por isso que ao chegarem no plano espiritual após o desencarne, ficam sob a tutela de elevadas entidades espirituais, a quem cabe deles cuidar com carinho e atenção, e reencarnam quase que de imediato em algum 4 patas que estiver nascendo. Chegarão a condição de evolução a que já atingimos, mas segundo a literatura a distância que estão para conosco é semelhante a que estamos para com Deus, portanto todos nós temos muito a caminhar e evoluir ainda!

Criamos vínculo afetivo com os animais, e isso não se perde no tempo. Destaco a seguir uma história bem interessante.

“Chico Xavier tinha uma cachorra de nome Boneca, que sempre esperava por ele, fazendo grande festa ao avistá-lo. Pulava em seu colo, lambia-lhe o rosto como se o beijasse. O Chico então dizia: – Ah Boneca, estou com muitas pulgas! Imediatamente ela começava a coçar o peito dele com o focinho. Boneca morreu velha e doente. Chico sentiu muito a sua partida. Envolveu-a no mais belo xale que ganhara e enterrou-a no fundo do quintal, não sem antes derramar muitas lágrimas.

Um casal de amigos, que a tudo assistiu, na primeira visita de Chico a São Paulo, ofertou-lhe uma cachorrinha idêntica à sua saudosa Boneca. A filhotinha, muito nova ainda, estava envolta num cobertor e os presentes a pegavam no colo, sem contudo desalinhá-la de sua manta. A cachorrinha recebia afagos de cada um. A conversa corria quando Chico entrou na sala e alguém colocou em seus braços a pequena cachorra.

Ela, sentindo-se no colo de Chico, começou a se agitar e a lambê-lo. - Ah Boneca, estou cheio de pulgas disse Chico! A filhotinha começou então a coçar-lhe as pulgas e parte dos presentes que conheceram a Boneca, exclamaram: Chico, a Boneca está aqui, é a Boneca, Chico! Emocionados, perguntamos como isso poderia acontecer. O Chico respondeu: - Quando nós amamos o nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, ao partir, os espíritos amigos o trazem de volta para que não sintamos sua falta. É, Boneca está aqui sim, e ela está ensinando a esta filhota os hábitos que me eram agradáveis.

Nós seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar”.