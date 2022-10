Essa é uma das principais perguntas que o médico pediatra ou nefropediatra escuta no consultório. Muitos pais se angustiam, pois um filho saiu das fraldas antes dos 2 anos … enquanto o mais novinho com 4 anos ainda precisa do dispositivo.

O nome técnico para “fazer xixi na cama” é enurese e está mais relacionado ao dormir que a “cama” propriamente dita. Portanto, enurese é o ato de urinar durante o sono (diurno ou noturno) em crianças com mais de 5 anos.

A enurese pode ser primária, nas crianças que nunca conseguiram permanecer seca ou secundária, naquelas que já possuíram um período de 06 meses ou mais sem molhar os colchões.

Hoje sabemos que a enurese tem influência familiar, ou seja, se um dos pais tinha enurese na infância a chance do filho ter é de quase 50%, enquanto se os dois pais tinham chega a quase 80%.

E quando devemos investigar e tratar? Sempre que for enurese secundária, ou seja, a criança permaneceu seca por mais de 06 meses e reapareceram as perdas. Ou qualquer criança que tenha associado os seguintes queixas: dor para urinar, urgência miccional, escapes de urina sem estar dormindo, escape fecal, constipação, dor abdominal, emagrecimento etc.

Algumas doenças que podem se manifestar com a enurese são: infecção de urina, calculose renal, diabetes mellitus, deficiência de hormônio anti- diurético, baixa capacidade vesical e oxiuríase.

Portanto, a qualquer sinal de alerta, procure um nefrologista !

Emmanuela Bortolleto Santos Reis é medica Nefropediatra na Clínica GastroMT e na Clínica DaVita-- CRM/ MT 6596 e RQE 300; 327 e Nefrointensivista pediátrica.