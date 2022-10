No Congresso Mundial de Cardiologia e 77° Congresso Brasileiro de Cardiologia que acontece até este sábado no Rio de Janeiro mostrou o quanto é importante se trabalhar a prevenção de doenças cardiovasculares para reduzir o número de mortes pelo mundo.



Outro ponto defendido pela Federação Mundial de Cardiologia e a Organização Mundial de Saúde (OMS) é que os médicos reforcem a prevenção das doenças cardiovasculares defendendo ambientes mais saudáveis e no combate a fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Os fatores de riscos que são sedentarismo, sobrepeso, dislipidemia diabetes mellitus, hipertensão, colesterol alto, excesso de consumo de álcool, narguilé, tabagismo, cigarros eletrônicos, vacinação para prevenir derrame e infarto, já que os vírus desestabiliza placas de gordura nas artérias.



No evento, a Federação Mundial de Cardiologia aproveitou o evento para lançar um documento com recomendações para a redução da mortalidade por doenças cardiovasculares até o ano de 2030.



Aqui vimos muita tecnologia com equipamentos como dispositivos que enviam os dados para o médico. Dispositivos de auto monitoramento.



Vale lembrar que a cada 90 segundos, um indivíduo morre no Brasil de doença cardiovascular.



Portanto previna-se. Seu coração vale ouro!



Fábio Argenta é cardiologista e presidente da Sociedade Brasileira e Cardiologia de Mato Grosso(SBC-MT)