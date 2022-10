Certo dia, um Homem que esteve por aqui disse entre muitas coisas: “ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de novo”. É uma frase impactante e as religiões interpretam de acordo com suas filosofias.

Mas admitindo que fomos criados para sermos imortais, certamente não será com o corpo que possuímos que vamos nascer de novo. É admissível então crermos que a alma/espirito que somos ocupará um novo corpo por ocasião do “nascer de novo”.

Questões que envolve o passamento não são muito conversadas por nós, e portanto se não nos preocupamos com a passagem para o outro plano, muito menos falamos a respeito da nossa volta a nova vida, ou seja, reencarnação!

Se não existe vida além desta como muitos dizem, porque eles se preocupam tanto com preces para quem se foi, chorar a saudade, levar flores a túmulos como muitos tem o costume? Seria mais lógico o Criador então os ter dotado de capacidade de esquecimento em momento tão difícil! Mas acontece que não é bem assim. Sabemos que a vida não termina e sim apenas o corpo carnal. Isto está implícito em nossa mente, e Jesus explica através do Evangelho o que é “nascer de novo”. Também disse: “aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça! ”. Portanto Ele sabia que alguns de nós, embora se dizendo cristãos, não entenderíamos ou não acreditaríamos.

Esta semana comemoramos o dia da criança, e muitas chegam neste período, ou seja, grande quantidade de espíritos nasce através de corpinhos amados por seus familiares. Muitas já fizeram parte no passado das mesmas famílias, agora estão reencarnando. Algumas unidas pelo amor vivenciado em outras vidas, mas também se apresentam desafetos do passado.

O processo de reencarnação é extremamente complexo, bem mais do que quando desencarnamos, pois o nascer tem toda uma preparação no plano espiritual, obedecendo cronologia com quem vamos estar aqui, o tipo de corpo contendo inclusive as limitações, mas o que mais nos ansiará é o medo se vamos ter êxito com base no processo reencarnacionista, e principalmente se a gestação se concretizará.

Ao lembrarmos das crianças que estão aportando pelo mundo, peçamos em comunhão de pensamentos que Deus as proteja através de seus “Anjo de Guarda ou Espírito Protetor”, aos quais estão sob responsabilidade até os 7 anos de idade, mas também exaltemos aquelas mamães que possibilitam a regeneração da humanidade planetária, carregando em seu ventre quem está nascendo de novo, conforme nosso Mestre falou. O retorno ao mundo material é o que há de mais sublime.