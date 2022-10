Embora os sintomas sejam parecidos antes de descartar que seja um infarto é importante que assim que os sintomas se iniciarem, a ajuda médica seja procurada imediatamente.

Afinal, o infarto requer atendimento de urgência, para que consequências mais graves sejam evitadas. Já a crise de ansiedade, embora não cause perigo de morte, precisa ser diagnosticada e tratada para que a qualidade de vida do paciente melhore.

Vamos então entender a diferença de cada um:

Ataque de pânico

O ataque de pânico é o que está relacionado aos sintomas comuns ao infarto. Ele é caracterizado por um período curto em que uma pessoa sente angústia e medo extremos, de início súbito e acompanhados por sintomas emocionais e físicos. Os sinais do ataque de pânico são:

• dor no peito;

• sensação de engasgo;

• medo de morrer, perder o controle ou enlouquecer;

• agitação;

• náuseas e vertigens;

• dormência e formigamento, principalmente, nas mãos e pés;

• palpitações;

• sudorese;

• tremor;

• sensação de falta de ar.

Geralmente, os sinais atingem o seu ápice em 10 minutos e, após esse tempo, regridem. Quando isso ocorre, não há alterações nos exames laboratoriais, ou seja, um médico não consegue achar nenhum problema na saúde do paciente que justifique os sintomas.

Infarto

Os músculos do coração trabalham sem pausa para oferecer sangue rico em nutrientes e oxigênio para todo o organismo. No infarto ocorre um bloqueio em alguma dessas artérias, resultando em isquemia (falta de sangue). Os músculos do coração podem aguentar a isquemia por alguns minutos, mas, se o suprimento de sangue não retornar, o tecido sofre necrose, ou seja, morre. Os sintomas são:

• dor no peito, geralmente, opressiva, que pode irradiar para nuca, queixo, ombros ou para os membros superiores;

• dor no abdômen, que pode ser confundida com indigestão (menos frequentemente);

• sensação de desmaio ou desmaio;

• transpiração intensa e repentina;

• náuseas;

• falta de ar;

• dormência e formigamento;

• palpitações;

• inquietação;

• sensação de morte iminente;

• desorientação.

Como visto, a dor no peito de ansiedade e a de um infarto podem ser muito semelhantes. Dessa forma, é indicado procurar um serviço de urgência logo quando os sintomas começam. Afinal, no caso de um infarto, o tempo é um fator importante para a recuperação e a possibilidade de cura do coração. No caso de ansiedade, após o atendimento de emergência deve-se acompanhar com psiquiatra.

Max Lima é médico especialista em cardiologia e terapia intensiva, conselheiro do CFM, médico do corpo clínico do hospital israelita Albert Einstein, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Mato Grosso(SBCMT), Médico Cardiologista do Heart Team Ecardio no Hospital Amecor e na Clínica Vida , Saúde e Diagnóstico. CRMT 6194

Email: [email protected]