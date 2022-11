A indústria é responsável por 22,2% do PIB no Brasil, importância que se reflete em empregos qualificados, exportações e muita inovação. No constante desafio de manter a competitividade e relevância no mercado, a divulgação se mostra essencial para esse setor – mas muitas marcas ainda engatinham nesse quesito.

Quando falamos de um bem de consumo, a comunicação já faz parte do processo de vendas, e o marketing é sempre muito presente. Mas muitos dos produtos de outros segmentos escapam à compreensão do público em geral. A comunicação é ainda mais rarefeita no segmento B2B, que são aquelas indústrias que vendem para outros negócios, e não diretamente ao consumidor final.

Com exceção de temas sigilosos ou de segredo industrial, existe uma gama de informações dentro das indústrias que pode – e deve – vir a público. Ela precisa ser traduzida, decodificada. Muitas vezes, são conteúdos de utilidade pública e até mesmo novidades sobre inovação – mas somente um profissional de comunicação experiente poderá ajudar a identificar esses temas e tratá-los da melhor forma.

Na indústria 4.0, isso é ainda mais premente – e precisamos mesmo mostrar que o brasileiro é produtivo e criativo. Escolhidos os temas, entra o relacionamento com os jornalistas de veículos de comunicação setorizados, tarefa que exige bastante investimento de tempo, visitas a feiras setoriais em diferentes estados e mesmo outros países.

Se pensarmos na comunicação digital, será que as redes sociais são lugar para a indústria? Sim! E esse é um trabalho que deve ser próximo da assessoria de imprensa, pois os próprios veículos setorizados pedem apoio na divulgação de suas publicações via online.

Outro apoio importante é preparar os porta-vozes da indústria para serem mais assertivos ao falar com a mídia ou se posicionarem em redes sociais, evitando deslizes e utilizando uma linguagem mais acessível.

Diversas outras estratégias permitem que a indústria se comunique com outras empresas, como o envio de newsletters a mailings personalizados, a realização de webinars com público selecionado e a visita a eventos de interesse.

Muitas vezes, a divulgação de um case de parceria ou do desenvolvimento de uma solução em conjunto com outras marcas é uma excelente maneira de demonstrar a relevância daquele negócio para a economia nacional. Outro fator determinante hoje é o engajamento aos quesitos ESG, algo levado muito em conta por investidores, e mesmo por parte de bancas de avaliação em rankings e prêmios.

Sabemos que uma marca envolve mais do que produtos à venda: trata-se de uma cadeia completa, com inúmeras pessoas envolvidas, que criam soluções diariamente e isso merece vir a público. A divulgação de conquistas industriais é um excelente reforço de credibilidade junto ao público interno, que deseja valorizar a empresa onde trabalha e coopera para o fortalecimento da marca empregadora.

Quando falamos em inovação, quanto mais se divulgar, melhor para a democracia. Essa também é uma ação inovadora dentro do mercado de comunicação que poucos têm qualificação e experiência para gerenciar.

*Helena Carnieri é jornalista, mestre em Estudos Literários, especialista em Jornalismo Econômico e assessora de imprensa da Smartcom Inteligência em Comunicação, agência focada na comunicação BtoB.