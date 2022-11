O que é a síndrome nefrótica ? Trata-se de uma doença renal que acomete geralmente meninos de 02 até 07 anos de idade. Infelizmente muito comum no Estado do Mato Grosso. A causa de síndrome nefrótica pode ser primária ou secundária. Quando secundária é por causa de algumas doenças infecciosas como o COVID-19 ou linfoproliferativas como alguns cânceres ou auto imunes como, por exemplo, o Lupus.

Ela se dá pela alteração na filtração glomerular, ou seja, a parte do rim que funciona como o “filtro de cozinha” e elimina toxinas do organismo e retém os elementos que são importantes ao funcionamento do mesmo.

Na síndrome nefrótica existe a quebra da barreira mecânica e elétrica de filtração glomerular da albumina, principal proteína do cenário intravascular, isso causa uma urina muito espumosa; inchaço nos membros , abdômen e períneo o qual piora ao longo do dia; além de dor abdominal, vômitos, prostração e falta de apetite. Pela diminuição de albumina na organismo, o fígado trabalha tentando compensar, como a via de produção de albumina é comum a dos lipídeos ocorre o excesso de colesteróis e triglicerídeos séricos.

Os exames que confirmam a doença são a dosagem de proteína na urina, dosagem de albumina e colesterol no sangue.

À medida inicial é sempre procurar atendimento médico com nefropediatra e iniciar imediatamente a mudança dos hábitos de vida, ou seja, manter sempre uma alimentação saudável pobre em gorduras ruins e com pouco sal (menos de 2g/dia), com frutas, verduras e legumes, sem restrição de carne e abolir os alimentos embutidos, enlatados, refrigerantes, fast food etc. Respeitar o tempo de sono, não praticar exercícios físicos sem a liberação do médico.

O tratamento geralmente envolve antiparasitários e glicocorticoides com duração de aproximadamente 06 meses.

Emmanuela Bortolleto Santos Reis é medica Nefropediatra na Clínica GastroMT e na Clínica DaVita-- CRM/ MT 6596 e RQE 300; 327.