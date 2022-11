No livro Minutos de Sabedoria do irmão Pastorino, encontramos diversas mensagens de otimismo que periodicamente quem tem o livro, que é de bolso, consulta-o, e uma das mensagens diz: “Afaste-se dos ambientes malsãos. Evite as pessoas mal intencionadas. No entanto, se sua presença puder melhorar, sem que com isso sofra sua alma, leve sua virtude mesmo ao antro do vício. Mas faça como o sol, que ilumina e saneia o pântano, sem que seu raio de luz e calor dali se afaste enlameado e fétido. Seja você o espelho vivo de sua Fé! ”

Em outro livro, agora de Chico Xavier, obtemos orientações de que devemos sempre levar o reconforto as pessoas que necessitam, mas alerta para que se adentrarmos algum ambiente “pesado”, procuremos não absorver as emanações do local. Podemos concluir analisando as orientações de ambas leituras, que é muito perigosa a tarefa de fazer a caridade em alguns ambientes. Devemos estar conscientes do que vamos encontrar, e principalmente ter a capacidade de desligar nossa mente do ambiente de baixo padrão vibratório quando saímos dele, pois muitas vezes ficamos imantados na experiência vivenciada, influenciados pelos miasmas que vão nos causar mal estares, dores de cabeça, enjoos, sonolência, irritação e até desvios de conduta por maus pensamentos atrelados ao enxergado preteritamente.

Tem pessoas que não sofrem influência alguma pois possuem mediunidade apenas rudimentar, mas tem as que são dotadas de canal bastante sensível e são atingidas, muito embora em razão de estudos preparatórios conseguem realizar as tarefas e desligarem-se de qualquer resíduo fluídico.

O exemplo prático foi Jesus! Ele como Espírito Perfeito tinha a capacidade de adentrar em qualquer ambiente por mais “pesado” que fosse e conseguia manter um nível de equilíbrio. Nada lhe atingia, muito embora também tinha momentos de tristeza ao ver que muitos daqueles que ouviam Sua palavra caiam em tentação logo adiante, e enveredavam pelo mau caminho.

Dependendo da caridade a ser realizada é necessário um preparo da mente. Geralmente uma prece é suficiente para conseguirmos harmonização para o trabalho. É comum irmos ao hospital visitar pessoas queridas e sairmos influenciados de profunda angústia, mais do que o normal. Outro local também que devemos ter equilíbrio extra é quando a caridade é feita em antro de prostituição, vicio, detenção, pois são ambientes onde se aglutinam mentes em desequilíbrio. Certo é que quando estamos imbuídos da prática do bem, somos sempre acompanhados e amparados pela Espiritualidade Maior, estando conosco Mensageiros do Cristo.

Muita vigilância e oração!