Única brasileira do setor de saneamento, companhia entra no ranking mundial da GRESB, referência em avaliação ambiental, social e de governança

Em 2022, a Iguá conquistou 90 pontos no GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) – um ranking internacional que avalia, com até 100 pontos, o compromisso de grandes empresas com a sustentabilidade.

No ranking divulgado em outubro a Iguá Saneamento entrou no seleto grupo de empresas mais sustentáveis do mundo: alcançou o 6º lugar (entre os participantes das Américas) e o 9º lugar (entre as empresas participantes de água e esgoto do mundo). Referência internacional em avaliação ESG para investimentos imobiliários e de infraestrutura, a GRESB avaliou, neste ano, mais de 600 empresas de todo o mundo.

Dedicada a fornecer ao mercado informações sobre temas ambientais, sociais e de governança, a GRESB mensura, avalia e compara o desempenho ESG da carteira de ativos, fornecendo dados padronizados e validados para o mercado de capitais.

Desde sua formação, em 2017, a Iguá emprega princípios de sustentabilidade em sua gestão, por meio de um plano estratégico criado para transformar a empresa em referência para as questões ESG no saneamento. A sigla SERR representa os quatro pilares essenciais que orientam a atuação em todas as unidades operacionais da companhia: Segurança hídrica, Eficiência na gestão do ciclo da água, Responsabilidade na coleta e tratamento de esgoto, e Respeito às pessoas.

Signatária da Rede Brasil do Pacto Global (iniciativa da Organização das Nações Unidas), a companhia aderiu aos movimentos +Água, Elas Lideram 2030, Transparência 100% e Net Zero do programa Ambição 2030, além de se comprometer publicamente, junto ao Science Based Target initiative (SBTi), com a redução das emissões de carbono até 2030. Também assumiu o compromisso empresarial brasileiro para a biodiversidade, do CEBDS em parceria com o wbcsd. Recebeu pela Climate Bonds Initiative (CBI) a certificação do primeiro título verde da América Latina para infraestrutura hídrica. Em reconhecimento as ações que vem desenvolvendo em prol do enfrentamento da crise climática, neste ano a Iguá foi uma das condecoradas no programa de Reconhecimento IWA Climate Smart Utilities pela Associação Internacional de Água (IWA, na sigla em inglês), maior rede internacional de profissionais de água, com membros em mais de 130 países.

Saiba mais sobre o GRESB em: https://www.gresb.com/nl-en/