Qual motivo de tanto sofrimento? Todos na Terra sofrem! Isso é uma realidade. Mas tem pessoas que sofrem muito. Passam a vida inteira em sofrimento, além do que seus familiares mais próximos também sofrem! Se Deus é Pai e está no comando de tudo, como vemos pessoas comentarem seguidamente, e sendo Ele bom, porque tanto sofrimento?

Acontece que muitas pessoas esquecem de complementar que Deus é justo. Aí é que está o ponto fundamental de todo o sofrimento!

Um dos crimes mais grave é matar alguém, pois pelas nossas mãos e responsabilidade interrompemos a trajetória de outrem. Ora, que dizer do que espera em vida futura, isto é, numa próxima reencarnação, pessoa que articula ou participa diretamente da morte de alguém por mera ambição, ciúme, dinheiro, inveja ou poder? O que estará reservado numa próxima vida para quem participa num pacto de sangue preconcebendo o final de uma pessoa, seu semelhante, ainda mais tratando-se de antigo amigo?

Nem o suicídio traz a liberdade pelo mal que cometeram. Nem mesmo assim escapam da Justiça Divina, pois a morte não existe, já que morre apenas o corpo. Então restará a esses que nos conchavos perniciosos sofram muita angústia, muitas vezes dentro de uma prisão, e posteriormente nos locais trevosos na espiritualidade, complementado por reencarnação angustiante que certamente será implacável, na lei de ação e reação.

Mas quanto ao que se foi? Este que nem tempo teve de se defender, pois foi pego de surpresa, as vezes de emboscada, numa articulação criminosa! Este que se foi estava no momento de retornar ao Plano Espiritual. Certamente foi assistido pelos Mensageiros do Mestre, pois do contrário, Deus teria evitado ou minorado a ocorrência! Mas como estava no momento de retornar se foram outras pessoas que provocaram a perfídia? Pois é, mas Jesus disse que os escândalos seriam necessários, mas também frisou que ai daquele pelo qual venha o escândalo.

Então amigos, concluímos que Deus é perfeito em Sua Lei. Nós que amamos quem se vai tragicamente devemos buscar na fé e no Mestre a força para enfrentar o vazio que fica, recordando dos momentos bons que convivemos juntos nesta vida, chorando a saudade, e deixemos que a expiação aconteça, pois Deus é justo.

Força e fé.