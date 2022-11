Depois do surgimento dos smartphones e tablets, os smartwatches, também chamados de relógios inteligentes, são a ferramenta tecnológica que vem ganhando espaço no mercado e também os pulsos das pessoas ao redor do mundo. Isso ocorre por conta das facilidades que esse dispositivo oferece para o nosso dia a dia.





Mas afinal o que é um smartwatch?

Já ouviu falar em tecnologia wearable (ou vestível)? O termo consiste em aparelhos inovadores que o usuário carrega no corpo ao longo do dia. Os mais populares da atualidade são os relógios, os óculos e as pulseiras.

É nesse contexto de uso que está o smartwatch, um aparelho portátil desenvolvido para ser vestido no pulso. Ele é muito parecido com um celular, já que contém tela sensível ao toque e comporta aplicativos. Serve de complemento para o seu smartphone a fim de tornar o uso de apps bem mais cômodo e intuitivo.

O diferencial desse dispositivo fica por conta de sua capacidade de personalização de uso, além de realizar funções úteis que o celular sozinho não consegue fazer, como monitorar batimentos cardíacos e contar passos e distâncias de percursos.

Grande parte dessas funções dependerá da conexão Bluetooth com um smartphone para funcionar, mas já existem modelos que são livres dessa dependência. Isso significa que daqui a alguns anos todos os smartwaches serão independentes.





Quais as funções do smartwatch?

Um smartwatch com bom custo-benefício é capaz de favorecer as necessidades diárias do usuário. Portanto, é válido reservar um tempo para pesquisar o modelo mais adequado, considerando as funcionalidades que listamos a seguir.





Monitoramento corporal

Se você deseja potencializar os resultados da dieta e da prática de exercícios físicos, procure um aparelho com funções voltadas ao monitoramento corporal. Esses recursos incluem acompanhamento das calorias perdidas, contagem dos passos dados e controle cardíaco.

Um exemplo é o novo smartwatch Mormaii Life, que monitora nove opções de atividades físicas em tempo real, tanto pelo próprio aparelho quanto com o auxílio do celular por meio do app Mormaii Smartwatches para celulares iOS ou Android.

Os diferenciais de monitoramento correspondem ao nível de oxigenação no sangue, pressão arterial, ciclo menstrual e alertas de sedentarismo configuráveis, que permitem escolher uma periodicidade maior dos alertas durante os fins de semana ou feriados, por exemplo.

Também é possível avaliar o sono do usuário, com metas customizáveis de descanso, sendo que o modo de relaxamento ajuda com diversos exercícios de respiração guiada.

Pessoas que gostam de praticar exercícios ao ar livre também gostam desse recurso que é o GPS que informa a rota e a distância percorridas durante as caminhadas ou corridas. Mas por que é vantajoso ter um relógio inteligente com essa funcionalidade se o próprio celular já a oferece?

Com ele você tem um mapa em seu pulso, o que facilita o acesso aos locais que precisa chegar, principalmente se você está a pé e não quer ficar com o smartphone na mão o tempo todo para conferir o caminho e ficar distraído.

Ele vai além de mostrar o trajeto, mas também emite alertas — com vibrações leves — sobre mudanças de rota ou direções a tomar, sendo muito mais cômodo para passar pelos lugares.