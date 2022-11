Iguá lança iniciativa para chamar atenção sobre a importância do acesso ao banheiro e ao esgotamento sanitário na preservação de vidas

No mês em que celebra o Dia Mundial do Banheiro, data instituída no calendário anual da ONU desde 2013, a Iguá, uma das principais empresas de saneamento no Brasil, adotou alguns banheiros em instituições que irão ganhar uma cara nova. A ação inclui consertos de vazamentos, trocas de torneiras, pias, chuveiros, vasos sanitários, portas, fechaduras, válvulas de descargas e até pequenos objetos decorativos.

No total foram escolhidos 16 banheiros, entre creches, casas de repouso, abrigos, grêmios recreativos e projetos comunitários nas localidades onde a Iguá é a operadora dos serviços de água e esgoto.

Em Mato Grosso, a Águas Alta Floresta, empresa do Grupo Iguá, o banheiro escolhido fica na Associação Fraterna Benedita Fernandes – Casa Lar dos Idosos, fundada em 1998 e que acolhe cerca de 40 pessoas.

Dispor de um banheiro deveria ser algo comum em pleno século XXI. Mas, infelizmente, essa não é a realidade da população brasileira. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil são 1,6 milhões de domicílios sem banheiro, ou seja, cerca de 5 milhões não tem acesso a um sanitário doméstico.

“Ter um banheiro é um privilégio, especialmente quando sabemos que, no mundo, há milhares de pessoas que não têm. A falta de esgotamento sanitário está intimamente ligada à precariedade de condições de vida da população. Vamos adotar alguns banheiros, deixando-os funcionais e agradáveis. Dessa forma, pretendemos trazer essa questão para o debate”, Ariane Roma – Especialista de Responsabilidade Social e Transformação, na Iguá Saneamento.

A proposta da ONU ao incluir a data, 19 de novembro, em seu calendário oficial é dar visibilidade e chamar a atenção de todos para a importância do acesso a banheiros e ao esgotamento sanitário no mundo.

De acordo com as Nações Unidas, 4,2 bilhões de pessoas não têm disponibilidade de um banheiro. Diante dessa realidade, o acesso à água limpa e saneamento para todos até 2030 entrou como um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Desde 2020, a Iguá é membro da Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa da ONU para mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção de iniciativas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se tornando a primeira empresa do setor a manifestar empenho com a descarbonização de seu negócio e vem avançando em outras agendas socioambientais, como o compromisso público, junto ao Science Based Target initiative (SBTi), para reduzir suas emissões de carbono até 2030 e lançou o plano “Carbono Neutro”. Ainda em reconhecimento das ações que vem desenvolvendo em prol do enfrentamento da crise climática, neste ano a Iguá foi uma das condecoradas no programa de Reconhecimento IWA Climate Smart Utilit pela Associação Internacional de Água (IWA, na sigla em inglês), maior rede internacional de profissionais de água, com membros em mais de 130 países.

“Universalizar o saneamento é uma pauta urgente, com impactos sociais, ambientais e econômicos. Não é mais possível admitirmos que em pleno século XXI há tantos brasileiros sem acesso a esse serviço”, conclui o COO da Iguá, Péricles Weber.

A aprovação do novo marco legal do saneamento básico, sancionado por meio da Lei nº 14.026/2020, traz esperança e diversas mudanças relevantes para o cenário do saneamento básico brasileiro. As principais metas do novo marco legal são universalizar e qualificar a prestação dos serviços no setor até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e a coleta de esgoto.

Sobre a Águas Alta Floresta – Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Alta Floresta assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município em 2002. A empresa atende a cerca de 51 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso da população à água de qualidade e a coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá Saneamento, companhia que está presente em 39 municípios brasileiros e que alcança 7,1 milhões de pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil.