Alguns médicos não admitem a existência de um Ser Supremo, pois isto lhes fere o orgulho já que teriam de dividir os méritos das curas e suas descobertas. Explicam as patologias só do ponto de vista da ciência, não admitindo que nelas esteja inserida a Justiça Divina, e quando curam evocam sucesso exclusivo, e se não conseguem salvar o paciente limitam-se a dizer que fizeram o possível.

Não entendem que paralelamente a seus diagnósticos está a Lei Divina se processando. Mas se alguns médicos não vão ao encontro de Deus, Deus certamente os encontrará em algum momento da vida.

Através da dor buscamos a fé, e quando o médico também exterioriza essa fé que é uma energia universal, ele se ilumina e consegue carrear maiores capacidades para entender o que se passa, promovendo então até curas desde que seja do merecimento.

Quando nos envolvemos de sentimento de amor na essência mais pura, somos capazes de realizar grandes feitos, como por exemplo, uma mãe que com um sopro na maioria das vezes aplaca o soluço do filho ou faz passar a dor em um machucado, ou quando o pega nos braços consegue adormece-lo. Mas o médico dos médicos Jesus, o Ser mais perfeito que passou pela Terra manipulava os fluidos com uma propriedade ímpar, curando pessoas com a imposição de mãos e com o sopro e lhes recomendava a que não pecassem mais, isto é, evitassem incorrer em erros, mas sempre admitiu a existência de um Ser Superior, e todos feitos que realizava dizia que era em nome do Pai, demonstrando assim humildade!

As capacidades, as aptidões em todos os níveis nos são permitidas em razão de nosso merecimento. Deus facilita que cheguemos à determinada profissão e muitas vezes temos compromissos a resgatar através delas. Citamos o exemplo de um espírito que reencarnou como cirurgião plástico e sentia necessidade de reparar feições em deformidade. Ele no passado fora um dos que ajudara com prazer na fogueira que queimou vários Cristãos, e teve de buscar no atendimento aos pacientes não pensando na fama e nem no dinheiro, mas sim imbuído do sentimento de amor ao próximo. Portanto, existe muito mais do que pensamos por traz do sucesso que obtemos quando aliviamos a dor de alguém, mas o orgulho, um dos piores defeitos não nos deixa assim ver. Esse muito mais é Deus.