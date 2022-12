Fim de ano, tradicionalmente a época das confraternizações.

Momento em que as empresas organizam suas festas e amigo oculto.

Provavelmente na sua empresa, alguém ou algo do tipo está, esteve ou estará acontecendo.

O grande ponto que quero trazer aqui ao empresariado é sobre a importância deste momento ser bem aproveitado, no sentido simbólico que ele já traz.

Dezembro, momento em que quase todos já estão cansados da jornada de quase 365 dias, e ao mesmo tempo com os corações aquecidos pela mágica contida naturalmente no período de Natal.

É nessa hora que eu convido você a refletir sobre como pode aproveitar este momento para ampliar seus resultados, sem deixá-lo virar um passatempo agradável com uma festa cheia de investimentos sem propósito ou efeito nenhum além daquela alegria temporária de um evento regado à boa comida, bom papo e bebida, que no dia seguinte rende boas lembranças (ou não) e nada mais.

Dezembro, como já mencionei, é o mês mágico, não desperdice essa magia.

Aproveite esse momento para colocar valor em sua festa, em sua confraternização do negócio.

Junto do seu time, aproveite esse momento para olhar para o que foi construído no ano, o que poderia ter sido melhor, e o que pretendemos criar no ano que se inicia.

Idealize nesse momento a oportunidade de fortalecer a cultura do seu negócio, relembrando a todos que toda ação é norteada por um mapa, por uma base bem construída, por raízes fortes e profundas.

Evidencie a missão, os valores que motivam a sua empresa, com a mesma e até mais força com a qual você lança as metas e os objetivos a serem alcançados.

Afinal, você já sabe, não é mesmo, que o papel aceita qualquer meta, mas não é qualquer estratégia e time que a tornarão possível de ser alcançada.

Aproveite esse mês, não o deixe passar.

Norteie sua equipe, com meta sim, mas também com clara direção de competências essenciais para atingi-las.

Hoje tive o prazer de conduzir uma convenção que entendeu certinho o poder do mês de dezembro, e foi além, pois ainda incluiu ali naquele norte todo, o cuidado de conectar esta responsabilidade do profissional a de provocar em cada um de seus colaboradores a reflexão sobre o que ele ou ela havia construído durante o ano, que o fizesse se orgulhar naquele momento, e em seguida, definir o que se deseja experienciar daqui a um ano, como marcos novos conquistados.

Assim, envolveu-se a todos, a nível profissional e pessoal, já entendendo que não há como separar essas áreas internas da vida, pois elas se retroalimentam.

Se você ainda não realizou a sua confraternização de final de ano da sua empresa, aproveite para refletir sobre esse convite que lhe fiz aqui.

Transforma aquela festa de motivação relâmpago em festa com sentido, com propósito contido de desenvolvimento e direção para realização.

Afinal, todo trabalhador e toda empresa que quer prosperar precisa disso.

Cynthia Lemos é Psicóloga Empresarial e Coach na Grandy Desenvolvimento Humano. Especialista no Desenvolvimento de Líderes e Empresas tem a missão de: Expandir a Consciência e Gerar Ações Transformadoras – para pessoas e empresas que desejam evoluir em seus projetos e objetivos. Email: [email protected]