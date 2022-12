Sim! Criança também pode ter Diabetes Mellitus (DM), nome técnico da doença que causa acúmulo de açúcar no organismo por falta de produção de insulina. Ela pode ser do tipo 1 ou infantil, que inicia os sintomas na infância e tipo 2, que pode ser em qualquer fase da vida.

Nas crianças, como nos adultos, o excesso de açúcar ou a chamada hiperglicemia, causa inflamação em todo o organismo, especialmente nos pequenos vasos.



Como nossos rins são formados por novelos de vasos sanguíneos minúsculos, eles acabam sofrendo muito com o excesso de açúcar no sangue.



O primeiro sinal de lesão no órgão é a perda de microalbumina na urina, isso mostra que a filtração dos rins já está comprometida.



Também existe a manifestação mais grave do DM, a chamada cetoacidose diabética, que pode levar ao coma. Nesses casos a criança começa com dor abdominal, emagrecimento, muita sede, ingestão de água exagerada, hálito cetônico e urina doce, evoluindo com a respiração lenta e profunda, rebaixamento do nível de consciência e, até mesmo, o coma.



Mas como saber se a urina de meu filho está doce? Através de um exame de urina simples podemos detectar a presença de glicose.



Portanto, se o nível de glicose do seu filho estiver maior que 100mg/dL, procure o pediatra. Para evitar o DM a criança deve ter uma alimentação saudável com rotina de sono e exercícios, além do tempo para brincar e aproveitar sua família.



Emmanuela Bortolleto Santos Reis é medica Nefropediatra na Clínica GastroMT e na Clínica DaVita-- CRM/ MT 6596 e RQE 300; 327.