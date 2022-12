Começo este artigo prestando uma homenagem aos fonoaudiólogos que celebram seu dia em 9 de dezembro. Ainda aproveito as homenagens para falar um pouquinho sobre esse profissional tão importante, e muitas vezes pouco reconhecido pela sociedade.



A fonoaudiologia tem duas vertentes no senso popular: aqueles que acreditam que não é preciso formação para atuar na área, ou aqueles que entendem que a fono é uma especialidade dentro da medicina. Pois bem, nem um nem outro. O fonoaudiólogo é um profissional da saúde, que deve passar pela graduação de quatro anos em fonoaudiologia. Lembro-me, inclusive, de fazer parte da primeira turma de Mato Grosso, há mais ou menos uns 20 anos. Pude observar toda a evolução da profissão e o quanto o campo de atuação se expandiu.



Até há um tempo as pessoas entendiam a fonoaudiologia como a área que ensina a falar certo, que trabalha com crianças que não sabem falar direito, tudo mais a nível escolar. Hoje a fono é reconhecida por atuar com a fisiologia e anatomia, estando em praticamente em todas as áreas, inclusive quando se fala de recuperação muscular e uma linha específica chamada fonoestética.



A fonoestética trabalha a musculatura da estrutura do rosto para auxiliar no não envelhecimento precoce e para a tonificação da musculatura da laringe e faringe. O fonoaudiólogo conhece toda a anatomia do rosto e indica exercícios musculares para, literalmente, “malhar” os músculos da face. Inclusive indica exercícios para os músculos que levantam os lábios, nariz, língua e mesmo olhos, afinal são muitos músculos que compõem a face. O tal dos músculos digástricos, conhecido como “papo”, também podem ser trabalhados.



Ainda, a fonoaudiologia é dividida em audiologia, e a fono(voz). A audiologia é responsável pelo sistema auditivo, e atua na realização de exames audiométricos, trabalha com questão de audição e adequação de aparelhos auditivos, faz a leitura de exames admissionais e demissionais que envolvem audiometria, investiga casos de perda auditiva. O fono ainda atua em muitos casos de crianças que tinham dificuldade de aprendizado, aí se descobria que tinha problema de audição.



Outra coisa que a profissão trabalha é a questão da paralisia facial e até mesmo essas pessoas que vão envelhecendo ou que estão com alguma patologia e começam a engasgar demais e tossir(disfagia), fono também trata essas questões de qualidade de vida e adequação. Inclusive, existe uma estatística de afastamento de professores de sala de aula por problemas de voz, com desenvolvimento de nódulos e outras patologias nas pregas vocais. O fono faz todo o processo de reabilitação dando suporte nessas situações.



O fonoaudiólogo também tem uma relação bem especial com os profissionais da fala, como repórteres, âncoras e líderes. Primeiro, somos nós que trabalhamos uma comunicação saudável, que envolve cuidado com o aparelho vocal, e ainda a performance sonora, em que se trabalha o objetivo das pessoas no trabalho, para então adequar sua voz ao que precisa. A fono atua, inclusive, em media training.



A parte artística onde a fonoaudiologia atua, que é a que amo, é trabalhar com voz profissional, voz artística. Por exemplo, os cantores precisam de uma fonoaudióloga para ter saúde vocal longa, os artistas que estão em cima do palco, de teatro, de cinema, de TV, têm fonoaudiólogos que trabalham para manter a saúde vocal.



Essas são apenas algumas das muitas funções do fonoaudiólogo. Infelizmente, mesmo com uma abrangência tão extensa, nós ainda passamos um pouco despercebidos quando falamos em saúde. Mato Grosso, por exemplo, ainda precisa avançar muito para dar respaldo à profissão. O estado não possui nenhum sindicato que represente a classe e mesmo parâmetros de piso salarial. Mas a nossa importância é indiscutível. Afinal, somos nós que ajudamos as pessoas a dar voz ao seu pensamento. Viva o fonoaudiólogo!



Escrito por Sonia Mazetto - Gestora de Potencial Humano, Terapeuta Integrativa, Fonoaudióloga e Palestrante