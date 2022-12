Para a maioria que vive em desarmonia durante o ano inteiro, sem religião e em constante conflito familiar, dezembro é mês de ansiedade, pois dão importância demasiada a presentes, enfrentando filas para compras para ceia, se angustiando em razão de pessoas queridas não estarem presente na data, dado terem desencarnado.

Mas quem procura viver harmonicamente durante o ano, com equilíbrio, perseverando no bem, meditando regularmente e ajudando o próximo, certamente tem neste mês o período mais bonito e tranquilo, afinal comemoramos o nascimento do nosso amigo Jesus.

Na espiritualidade a data é exaltada com gratidão como narra Chico Xavier no livro Nosso Lar, quando a ministra Veneranda reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro em comemoração do Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na terra e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao Mestre dos Mestres.

Mas há quase 2023 anos, em sonho, nossa amada Mãe Maria recebe comunicação do Espírito Gabriel que lhe diz: “Alegra-te cheia de graça, o Senhor é contigo, bem dita sois vós entre as mulheres”, avisando-a que será mãe de um menino que se chamará Jesus.

Naquele ano por decreto do imperador Cezar Augusto se faria recenciamento, e José sendo de Belém para lá viaja juntamente com Maria, pois deveria lá alistar-se. Após algumas semanas chegam na cidade e não encontram local para hospedarem-se, indo instalarem-se num presépio, local pelo menos calmo e abrigado. Vemos aqui que embora estivessem na sublime tarefa de receber o Mestre, as dificuldades foram grandes, e nós muitas vezes reclamamos de algumas situações ou pedidos que não são atendidos por Deus, e até nos rebelamos.

O Menino nasce, e em razão de não ter um berço é colocado em uma manjedoura. Ai temos mais uma demonstração de humildade e simplicidade, demonstrando que muitas vezes damos valor as aparências e posição social, sem sabermos quem se apresenta a nós.

Este mês é de alegria! Renasce o amor! E na noite de Natal, sejamos ricos, pobres, acompanhados ou só, não esqueçamos de agradecer a Deus por nos ter enviado Jesus.

Chico Xavier disse que quem conhece Jesus nunca é mais a mesma pessoa, e quando Jesus foi perguntado qual o maior mandamento, disse: “amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo”. Este é o presente que devemos dar a Ele.