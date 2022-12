Estar atento às tendências de mercado é fundamental para alcançar novas oportunidades de negócios. Para 2023, especialistas destacam áreas relacionadas a contextos tecnológicos, consciência ambiental e social, saúde, delivery, infoprodutos e clubes.

Apesar do cenário macroeconômico um pouco incerto, mantenha-se firme, pois o empreendedorismo segue em alta, sobretudo no Brasil, onde 86 milhões de cidadãos são beneficiados pela atividade dos pequenos negócios, isso equivale a 40% da população.

Nacionalmente, os pequenos negócios representam 99% das empresas e respondem por 63,9% dos empregos formais, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados em junho de 2022.

Em Mato Grosso, são mais 324 mil pequenos negócios, dos quais 54% são microempreendedores individuais (MEI); 39%, pequenas empresas (EP); e 9% microempresas (ME). Somos um motor de geração de emprego e renda, produzindo 8 vezes mais empregos do que as médias e grandes empresas.

No entanto, para que o sonho se perpetue ao longo do tempo, é fundamental investir em algumas áreas como gestão de negócios, liderança, planejamento, finanças, marketing digital, inteligência emocional e networking. Assim surgiu o Clube de Mulheres Potência, da necessidade de fazer “negócios”, gerar conexões, parcerias e vendas.

A iniciativa requer apenas uma ajuda de custo inicial, já que o objetivo do Clube é construir uma rede de empreendedoras em Mato Grosso que se apoia mutuamente, além de estimular a conexão de outras mulheres com as mesmas dores e dificuldades. Vamos conseguir superar juntas antigos desafios por meio da troca de experiências durante os encontros (on-line e presencial)!

Networking não é uma palavra do vocabulário corporativo feminino. Conforme a Forbes Mulher, a segunda jornada costuma tirar as mulheres de happy hours, jantares ou atividades nos fins de semana. Por causa dessa dificuldade de conciliar agendas, algumas líderes perceberam que uma boa maneira de conectar profissionais seria começando com pequenos grupos para se reunirem on-line.⁠ Nacionalmente temos a Rede Mulher Empreendedora (@redemulherempreendedora) que foi fundado por Ana Fontes (@anafontesbr), por exemplo.

É importante destacar que ao longo de 2023 essa rede de mulheres aqui de Mato Grosso estará junta em dois importantes eventos, no primeiro e segundo semestre, que é o carro-chefe do meu trabalho, o Encontro de Mulheres de Negócios, que vem se consolidar em sua sexta e sétima edição, gerando conhecimento e uma vitrine de negócios para empreendedoras de todo estado que desejam construir uma carreira de sucesso.

Talvez você esteja adiando o sonho de empreender por inúmeras razões e medos. Por isso vou recorrer à voz de duas importantes mulheres, a primeira delas é a estilista francesa Coco Chanel, que revolucionou a forma da mulher se vestir e se comportar na sociedade do século 20. Ela ensinava que “ninguém pode viver com horizontes tão estreitos”.

Já a empresária brasileira Luiza Trajano, fonte de inspiração para todas nós, frequentemente diz em suas entrevistas que “a gente tem mania de pensar pobre e traçar coisas pequenas. E pobreza atrai pobreza. Tenha metas ousadas”. Vamos juntas criar novas oportunidades em 2023?

Kátia Arruda, palestrante, escritora e mentora de mulheres, Administradora, Mestre em Gestão de Pessoas, especialista em Comportamento Humano nas Organizações e Especialista em Direito Administrativo e Gestão da Qualidade.