Um dos maiores grupos privados de saneamento do país, a Iguá figurou com destaque mais uma vez no Prêmio Nacional de Qualidade no Saneamento (PNQS), criado em 1997 e promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES). Recebemos, em Campo Grande (MS), o Troféu Quíron Ouro - nível II, pelo trabalho realizado pelas concessionárias de Mato Grosso.

Quer dizer que fomos evidenciados entre as “Melhores em Gestão no Saneamento Ambiental” do país. Além disso, a Iguá Mato Grosso também apresentou uma prática de gestão relevante ao nosso sucesso, o case “Grupo de Estiagem” apresentado no “Seminário de Benchmarking” que reconhece as boas práticas de gestão desenvolvidas no quesito “Inovação da Gestão em Saneamento Ambiental (IGS)”.

A Iguá MT, responsável pela gestão da Águas Alta Floresta, concorreu na principal categoria do PNQS, que utiliza do MEGSA – Modelo de Excelência em Gestão do Saneamento Ambiental que permite o diagnóstico objetivo e a medição da maturidade do sistema de gestão completo da organização. Junto com outras finalistas, passamos por rigoroso processo de avaliação e análise especializada sobre a gestão dos serviços durante cinco meses para a conquista do prêmio. É, portanto, a reafirmação de uma excelência que vem sendo construída ao longo dos vários anos. A empresa participou pela primeira vez em 2019, conquistando o troféu Quíron Bronze (categoria nível I) e em 2021 foi finalista na categoria nível II.

O PNQS foi criado para destacar as empresas do setor que se distinguem pela boa gestão dos serviços de saneamento, o que é feito com base em critérios de excelência da Fundação Nacional da Qualidade. Figurar em uma lista destas é um grande estímulo para que busquemos ainda mais a adoção de boas práticas de gestão e eficiência técnica.

Não por menos o PNQS, promovido pela principal entidade do país na área de Engenharia Sanitária, ABES, se destaca como uma das mais importantes chancelas que uma empresa do setor pode receber. Ser listado nesse certame é o reconhecimento de que o nosso trabalho alcançou um alto nível que se traduz em eficiência e qualidade nos serviços, na construção de uma relação institucional transparente e proativa com objetivo de tratarmos assuntos relacionados aos nossos contratos e entender os problemas locais de forma a poder contribuir com o desenvolvimento social.

Revertendo-se, evidentemente, em benefício aos colaboradores das nossas operações como para os nossos clientes, além de gerar valor ao negócio.

O Troféu Quíron Ouro é sinônimo de evolução e de que estamos no caminho certo.

Renato Camargo é diretor geral da Iguá Saneamento Mato Grosso